«С какого района?». В Иркутске подростки до смерти забили школьника

Егор решил проводить ее домой, который находится в Октябрьском районе возле остановки «Лисиха», хотя сам он проживал в другом районе Правобережном. Дорога от его дома до дома девушки занимала не более 40 минут, и чтобы было быстрее Егор решил вызвать такси. К тому же, получилось сравнительно дешево, так как к нему приехали еще трое друзей. Вместе они направлялись к дому.