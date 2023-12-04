«С какого района?». В Иркутске подростки до смерти забили школьника

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Егор решил проводить ее домой, который находится в Октябрьском районе возле остановки «Лисиха», хотя сам он проживал в другом районе Правобережном. Дорога от его дома до дома девушки занимала не более 40 минут, и чтобы было быстрее Егор решил вызвать такси. К тому же, получилось сравнительно дешево, так как к нему приехали еще трое друзей. Вместе они направлялись к дому.
Затем Егор позвонил маме и сообщил, что скоро будет дома, однако впоследствии позвонил следователь с известием о гибели мальчика.
Оказалось, что на него напала группа из примерно 15 человек, все несовершеннолетние из микрорайона Ново-Ленино. Сейчас все они задержаны, сообщает «КП-Иркутск».
Ранее в социальных сетях утверждалось, что дети посмотрели сериал «Слово пацана». Однако в ГУ МВД Иркутска данную информацию опровергли.
По данным Baza, молодые люди спросили у школьника: «С какого ты района?». В суматохе кто-то из них достал нож и ударил юношу.
Ранее сообщалось, что рецидивист изрезал ножом 24-летнего незнакомца в Каменске-Уральском.