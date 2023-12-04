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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

В Иркутске подростки убили школьника ударом ножа в шею

«С какого района?». В Иркутске подростки до смерти забили школьника

4 декабря 2023, 16:13
Фото: 1MI

В Иркутске подростки убили школьника ударом ножа в шею

В субботу 2 декабря школьник Егор из Иркутска стал жертвой нападения толпы сверстников. Этот несчастный случай произошел после прогулки с девушкой.

Егор решил проводить ее домой, который находится в Октябрьском районе возле остановки «Лисиха», хотя сам он проживал в другом районе Правобережном. Дорога от его дома до дома девушки занимала не более 40 минут, и чтобы было быстрее Егор решил вызвать такси. К тому же, получилось сравнительно дешево, так как к нему приехали еще трое друзей. Вместе они направлялись к дому.

Затем Егор позвонил маме и сообщил, что скоро будет дома, однако впоследствии позвонил следователь с известием о гибели мальчика.

Оказалось, что на него напала группа из примерно 15 человек, все несовершеннолетние из микрорайона Ново-Ленино. Сейчас все они задержаны, сообщает «КП-Иркутск».

Ранее в социальных сетях утверждалось, что дети посмотрели сериал «Слово пацана». Однако в ГУ МВД Иркутска данную информацию опровергли.

По данным Baza, молодые люди спросили у школьника: «С какого ты района?». В суматохе кто-то из них достал нож и ударил юношу.

Ранее сообщалось, что рецидивист изрезал ножом 24-летнего незнакомца в Каменске-Уральском.

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#Происшествия#Дети#Смерть#Полиция#Криминал#ЧП#Иркутск#18+#Ирина Кирилова
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