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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Свердловского сотрудника МУП избили после жалобы журналистам

«Семья директора МУПа избила сотрудника»: свердловский работник пострадал из-за жалоб

4 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI

Свердловского сотрудника МУП избили после жалобы журналистам

В Свердловской области был избит сотрудник МУПа. Это произошло после того, как он отправил жалобу журналистам.

ЧП произошло в селе Кленовском Нижнесергинского района. По данным ЕАН, семья директора МУП «Наш Дом» Виктора Раева побила сотрудника предприятия, который рассказал в СМИ о проблемах с отоплением в ряде домов.

Ранее сообщалось, что в сельской котельной закончились дрова. После этого два дома остались без тепла. По данным издания, руководитель предприятия после публикации сказал пожаловавшемуся сотруднику, что ему следует написать заявление об увольнении.

Напомним, что в Березовском проводится проверка после жалоб жителей на холодные батареи. Предположительно, температурный режим не соблюдался в квартирах жителей поселка Островное.

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#Происшествия#Жалоба#Проблемы#Отопление#Котельная#СМИ#Журналисты#Дрова#18+#Дарья Сорокина
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