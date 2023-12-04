«Семья директора МУПа избила сотрудника»: свердловский работник пострадал из-за жалоб

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
ЧП произошло в селе Кленовском Нижнесергинского района. По данным ЕАН, семья директора МУП «Наш Дом» Виктора Раева побила сотрудника предприятия, который рассказал в СМИ о проблемах с отоплением в ряде домов.
Ранее сообщалось, что в сельской котельной закончились дрова. После этого два дома остались без тепла. По данным издания, руководитель предприятия после публикации сказал пожаловавшемуся сотруднику, что ему следует написать заявление об увольнении.
Напомним, что в Березовском проводится проверка после жалоб жителей на холодные батареи. Предположительно, температурный режим не соблюдался в квартирах жителей поселка Островное.