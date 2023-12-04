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Updated Сегодня, 10:05

Жителей Свердловской области возмутил приговор серийному убийе Незнамову

Серийный убийца Незнамов из Каменска-Уральского избежал пожизненного заключения

4 декабря 2023, 10:04
Фото: Midjourney

Жителей Свердловской области возмутил приговор серийному убийе Незнамову

Серийный убийца Михаил Незнамов был приговорен к 17 годам тюрьмы. Родные погибших девушек из Свердловской области категорически не согласны с решением суда. Местные жители уверены, что было совершено еще несколько нападений.

Первый труп девушки был найден в Каменске-Уральском в апреле 2000 года. Погибшая была задушена чулками. Еще через месяц была найдена мертвой 17-летняя девочка. Она была изнасилована и задушена. Преступления не были раскрыты, а в 2021 году случилось еще одно похожее нападение.

По словам одной из жительниц Каменска-Уральского, в городе пошли слухи о сексуальном маньяке, но правоохранители информацию не подтверждали. Она отметила, что ежедневно провожала и встречала дочь девятиклассницу.

До 2005 года все стихло, а затем случилось очередное убийство. В начале 2022 года следователи из Екатеринбурга обратили внимание, что в деле об убийстве школьницы имелся образец ДНК, который в то время исследовать было невозможно.

Расследование было возобновлено. После проверки генотипа была установлена личность подозреваемого. Им оказался 44-летний Михаил Незнамов. Он уже был судим ранее за разбой. После задержания мужчина все отрицал. Однако под давлением улик сознался, пишет РИА «Новости».

Родные жертв надеялись, что суд назначит наказание в виде пожизненного лишения свободы, но в результате Незнамов получил 17 лет лишения свободы.

Напомним, ранее по подозрению в убийстве 17-летней школьницы в Каменске-Уральском был задержан 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Сначала в полицию поступило заявление о пропаже девочки. Через несколько дней ее труп был найден недалеко от дороги. По камерам наблюдения полицейские выяснили, что в то же время там находился и задержанный. В крови у девушки при этом был обнаружен кофеин.

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