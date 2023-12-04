Серийный убийца Незнамов из Каменска-Уральского избежал пожизненного заключения

Напомним, ранее по подозрению в убийстве 17-летней школьницы в Каменске-Уральском был задержан 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Сначала в полицию поступило заявление о пропаже девочки. Через несколько дней ее труп был найден недалеко от дороги. По камерам наблюдения полицейские выяснили, что в то же время там находился и задержанный. В крови у девушки при этом был обнаружен кофеин.