Серийный убийца Незнамов из Каменска-Уральского избежал пожизненного заключения

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Первый труп девушки был найден в Каменске-Уральском в апреле 2000 года. Погибшая была задушена чулками. Еще через месяц была найдена мертвой 17-летняя девочка. Она была изнасилована и задушена. Преступления не были раскрыты, а в 2021 году случилось еще одно похожее нападение.
По словам одной из жительниц Каменска-Уральского, в городе пошли слухи о сексуальном маньяке, но правоохранители информацию не подтверждали. Она отметила, что ежедневно провожала и встречала дочь девятиклассницу.
До 2005 года все стихло, а затем случилось очередное убийство. В начале 2022 года следователи из Екатеринбурга обратили внимание, что в деле об убийстве школьницы имелся образец ДНК, который в то время исследовать было невозможно.
Расследование было возобновлено. После проверки генотипа была установлена личность подозреваемого. Им оказался 44-летний Михаил Незнамов. Он уже был судим ранее за разбой. После задержания мужчина все отрицал. Однако под давлением улик сознался, пишет РИА «Новости».
Родные жертв надеялись, что суд назначит наказание в виде пожизненного лишения свободы, но в результате Незнамов получил 17 лет лишения свободы.
Напомним, ранее по подозрению в убийстве 17-летней школьницы в Каменске-Уральском был задержан 34-летний стропальщик Эдуард Голиков. Сначала в полицию поступило заявление о пропаже девочки. Через несколько дней ее труп был найден недалеко от дороги. По камерам наблюдения полицейские выяснили, что в то же время там находился и задержанный. В крови у девушки при этом был обнаружен кофеин.