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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации сероводорода

Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила

4 декабря 2023, 13:23
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации сероводорода

В Нижнем Тагиле 1 декабря пост наблюдения за загрязнением атмосферы УГМС зафиксировал превышение сероводорода.

На сайте ведомства отмечается, что в первый день зимы уровень загрязнения в городе был повышенный. Так, в Тагилстроевском районе на Красном камне пост №3 на улице Красная, 6 зафиксировал превышение сероводорода от 1,3 до 2,4 ПДК.

Сероводород опасен и негативно влияет на нервную систему. При высокой концентрации человек перестает ощущать его запах. При этом газ может вызывать тошноту, головную боль, насморк, слезоточивость.

Напомним, 2 декабря жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Дым с производства перестал рассеиваться ночью, а утром небо затянуло белой пеленой. При этом, в городе не объявлен режим НМУ.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Загрязнение#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Вредные вещества#Евгения Сафина
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