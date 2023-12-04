Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила

На сайте ведомства отмечается, что в первый день зимы уровень загрязнения в городе был повышенный. Так, в Тагилстроевском районе на Красном камне пост №3 на улице Красная, 6 зафиксировал превышение сероводорода от 1,3 до 2,4 ПДК.