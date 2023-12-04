Сероводородом снова дышали жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
На сайте ведомства отмечается, что в первый день зимы уровень загрязнения в городе был повышенный. Так, в Тагилстроевском районе на Красном камне пост №3 на улице Красная, 6 зафиксировал превышение сероводорода от 1,3 до 2,4 ПДК.
Сероводород опасен и негативно влияет на нервную систему. При высокой концентрации человек перестает ощущать его запах. При этом газ может вызывать тошноту, головную боль, насморк, слезоточивость.
Напомним, 2 декабря жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Дым с производства перестал рассеиваться ночью, а утром небо затянуло белой пеленой. При этом, в городе не объявлен режим НМУ.