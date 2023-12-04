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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В школах Нижнего Тагила собирают гостинцы на Новый год для участников СВО

Сгущенка и майонез: в Нижнем Тагиле собирают новогодние гостинцы бойцам на СВО

4 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI

В школах Нижнего Тагила собирают гостинцы на Новый год для участников СВО

В школах Нижнего Тагила объявили сбор новогодних гостинцев для военнослужащих на спецопреации на Украине. Они будут отправлены в зону боевых действий.

О том, что объявлен сбор новогодних гостинцев бойцам на фронт, пишут в родительских чатах школьников. Участвовать могут все, у кого есть возможность.

В список подарка входят: майонез «Провансаль ЕЖК», сгущенка, кофе, шоколадные батончики, конфеты россыпью, носки, влажные салфетки и сигареты, выяснила редакция TaglCity.ru. Все продукты и товары должны быть в мягкой упаковке.

А в детских садах Нижнего Тагила в качестве подарка военнослужащим просят мастерить открытки.

Напомним, в Нижнем Тагиле в школах и детских садах также собирают подарки детям из подшефных пограничных застав.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Продукты#Школьники#Новый год#Подарки#Военнослужащие#Евгения Сафина#СВО
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