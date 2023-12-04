Сгущенка и майонез: в Нижнем Тагиле собирают новогодние гостинцы бойцам на СВО

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
О том, что объявлен сбор новогодних гостинцев бойцам на фронт, пишут в родительских чатах школьников. Участвовать могут все, у кого есть возможность.
В список подарка входят: майонез «Провансаль ЕЖК», сгущенка, кофе, шоколадные батончики, конфеты россыпью, носки, влажные салфетки и сигареты, выяснила редакция TaglCity.ru. Все продукты и товары должны быть в мягкой упаковке.
А в детских садах Нижнего Тагила в качестве подарка военнослужащим просят мастерить открытки.
Напомним, в Нижнем Тагиле в школах и детских садах также собирают подарки детям из подшефных пограничных застав.