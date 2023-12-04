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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Студент из Екатеринбурга завоевал титул чемпиона мира по шахматам

Шахматист из Екатеринбурга стал чемпионом мира. Как ему это удалось

4 декабря 2023, 09:11
Фото: Группа болельщиков Алексея Гребнева

Студент из Екатеринбурга завоевал титул чемпиона мира по шахматам

Алексей Гребнев является студентом Уральского горного университета. Он стал чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет. Впервые с 2009 года победителем стал россиянин.

Соревнования проходили в Италии. В полуфинале Алексей с девятью победами на счету обыграл студента из Индии Пранита Вуппалу. Так он досрочно стал чемпионом мира.

Играть в шахматы студент начал в 2012 году. Он ходил в бесплатную секцию, где на него обратил внимание тренер. Он помог Алексею получить первый разряд. Потом на мальчика обратила внимание директор школы и пригласила в Тольяттинскую школу гроссмейстеров. Сам Алексей родился в Тольятти.

В 2017 году тогда еще школьника взял к себе тренер Дмитрий Афанасьев. Алексей стал принимать участие в этапах и финалах Кубка России, а затем уже в первенствах Европы. Постепенно студент стал занимать призовые места. Так, он победил в первенстве России, а в 2023 году стал серебряным призером первенства мира до 18 лет. Также Алексей чемпион Азии по игре в классические и блиц-шахматы в возрасте до 20 лет.

По словам молодого человека, на последний чемпионат он мог не попасть, так как были проблемы с визой. Однако он продолжал готовиться.

На данный момент молодой человек учится на технолога геологической разведки. Он отмечает, что игра в шахматы помогает ему быстро и четко работать с информацией, а также решать сложные вопросы.

И всё-таки я считаю, что человек не может обыграть искусственный интеллект, так как в естественной среде нет ничего совершенного, включая человека, и у всего есть свои недостатки. Вещи, созданные искусственно, имеют преимущества, включая собственные ресурсы, — говорит Алексей.

Напомним, ранее стало известно, что школьница из Екатеринбурга Анастасия Потапова стала чемпионкой России по шахбоксу.

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