Шахматист из Екатеринбурга стал чемпионом мира. Как ему это удалось

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Соревнования проходили в Италии. В полуфинале Алексей с девятью победами на счету обыграл студента из Индии Пранита Вуппалу. Так он досрочно стал чемпионом мира.
Играть в шахматы студент начал в 2012 году. Он ходил в бесплатную секцию, где на него обратил внимание тренер. Он помог Алексею получить первый разряд. Потом на мальчика обратила внимание директор школы и пригласила в Тольяттинскую школу гроссмейстеров. Сам Алексей родился в Тольятти.
В 2017 году тогда еще школьника взял к себе тренер Дмитрий Афанасьев. Алексей стал принимать участие в этапах и финалах Кубка России, а затем уже в первенствах Европы. Постепенно студент стал занимать призовые места. Так, он победил в первенстве России, а в 2023 году стал серебряным призером первенства мира до 18 лет. Также Алексей чемпион Азии по игре в классические и блиц-шахматы в возрасте до 20 лет.
По словам молодого человека, на последний чемпионат он мог не попасть, так как были проблемы с визой. Однако он продолжал готовиться.
На данный момент молодой человек учится на технолога геологической разведки. Он отмечает, что игра в шахматы помогает ему быстро и четко работать с информацией, а также решать сложные вопросы.
И всё-таки я считаю, что человек не может обыграть искусственный интеллект, так как в естественной среде нет ничего совершенного, включая человека, и у всего есть свои недостатки. Вещи, созданные искусственно, имеют преимущества, включая собственные ресурсы, — говорит Алексей.
Напомним, ранее стало известно, что школьница из Екатеринбурга Анастасия Потапова стала чемпионкой России по шахбоксу.