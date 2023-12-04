Шахматист из Екатеринбурга стал чемпионом мира. Как ему это удалось

В 2017 году тогда еще школьника взял к себе тренер Дмитрий Афанасьев. Алексей стал принимать участие в этапах и финалах Кубка России, а затем уже в первенствах Европы. Постепенно студент стал занимать призовые места. Так, он победил в первенстве России, а в 2023 году стал серебряным призером первенства мира до 18 лет. Также Алексей чемпион Азии по игре в классические и блиц-шахматы в возрасте до 20 лет.