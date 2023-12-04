Школьница покончила с собой в Качканаре

В Качканаре у матери школьницы появился мужчина, с которым она стала сожительствовать. Отношение к девочке в семье было хорошее. Также, когда их посещали последний раз инспекторы ПДН, никаких нарушений они не выявили. Девочка готовилась к поступлению в колледж.