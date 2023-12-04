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Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

16-летняя девочка из Качканара совершила самоубийство

Школьница покончила с собой в Качканаре

4 декабря 2023, 06:14
Фото: 1MI

16-летняя девочка из Качканара совершила самоубийство

В Качканаре нашли мертвой 16-летнюю девочку. Она совершила самоубийство.

Некоторое время назад подросток вместе с мамой переехала в Качканар из Перми. Ее мать лишали родительских прав, однако вскоре ее восстановили, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В Качканаре у матери школьницы появился мужчина, с которым она стала сожительствовать. Отношение к девочке в семье было хорошее. Также, когда их посещали последний раз инспекторы ПДН, никаких нарушений они не выявили. Девочка готовилась к поступлению в колледж.

Сотрудники полиции устанавливают причины смерти подростка.

Напомним, 9 августа 2023 года в Качканаре в лесу нашли тело мужчины, который покончил с собой. Его личность не установлена.

Жителя Качканара нашли мертвым в лесу. Он покончил с собой
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