Школьница покончила с собой в Качканаре

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Некоторое время назад подросток вместе с мамой переехала в Качканар из Перми. Ее мать лишали родительских прав, однако вскоре ее восстановили, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В Качканаре у матери школьницы появился мужчина, с которым она стала сожительствовать. Отношение к девочке в семье было хорошее. Также, когда их посещали последний раз инспекторы ПДН, никаких нарушений они не выявили. Девочка готовилась к поступлению в колледж.
Сотрудники полиции устанавливают причины смерти подростка.
Напомним, 9 августа 2023 года в Качканаре в лесу нашли тело мужчины, который покончил с собой. Его личность не установлена.