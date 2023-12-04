Собака покусала девочку в Нижнем Тагиле на спортбазе «Спартак». Пес был с хозяевами

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Собака напала на девочку во время прогулки и укусила ее. Выяснилось, что у пострадавшей на обеих ногах остались укусы. Родители отвезли ребенка в травмпункт, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Животное выгуливали хозяева — отец и сын. Родители девочки ищут их, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии прививок у собаки. По их словам, от этого зависит дальнейшее лечение ребенка.
Напомним, 21 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле собака напала на местную жительницу. У женщины оказалась повреждена рука. Тагильчанка подозревает, что у животного есть хозяева.