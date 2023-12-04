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Собака напала на девочку в Нижнем Тагиле на спортбазе

Собака покусала девочку в Нижнем Тагиле на спортбазе «Спартак». Пес был с хозяевами

4 декабря 2023, 05:19
Фото: Midjourney

Собака напала на девочку в Нижнем Тагиле на спортбазе

В Нижнем Тагиле собака, которую выгуливали хозяева, набросилась на девочку. Инцидент произошел на лыжной базе «Спартак» 3 декабря 2023 года.

Собака напала на девочку во время прогулки и укусила ее. Выяснилось, что у пострадавшей на обеих ногах остались укусы. Родители отвезли ребенка в травмпункт, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Животное выгуливали хозяева — отец и сын. Родители девочки ищут их, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии прививок у собаки. По их словам, от этого зависит дальнейшее лечение ребенка.

Напомним, 21 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле собака напала на местную жительницу. У женщины оказалась повреждена рука. Тагильчанка подозревает, что у животного есть хозяева.

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