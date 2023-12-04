Спрос на рабочую силу взлетел в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В основном, в Свердловской области ищут «Рабочий персонал» (23%). Об этом сообщают представители HeadHunter.
Затем следуют предложения сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%), «Транспорт, логистика» (14%), «Торговля» (11%), «Обслуживающий персонал» (10%) и «Административный персонал», IT и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 5%).
Отмечается, что на 15% за год снизилась востребованность в медицинском персонале и провизорах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области открыли вакансии по уборке снега с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. Также на этих рабочих в регионе резко вырос спрос.