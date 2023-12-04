Спрос на рабочую силу взлетел в Свердловской области

На 46% увеличился спрос на рабочий персонал в Свердловской области

В Свердловской области на 46% вырос спрос на персонал. Количество актуальных вакансий в ноябре 2023 года составило 51,5 тысячи, что на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года.