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Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

На 46% увеличился спрос на рабочий персонал в Свердловской области

Спрос на рабочую силу взлетел в Свердловской области

4 декабря 2023, 08:59
Фото: Midjourney

На 46% увеличился спрос на рабочий персонал в Свердловской области

В Свердловской области на 46% вырос спрос на персонал. Количество актуальных вакансий в ноябре 2023 года составило 51,5 тысячи, что на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В основном, в Свердловской области ищут «Рабочий персонал» (23%). Об этом сообщают представители HeadHunter.

Затем следуют предложения сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%), «Транспорт, логистика» (14%), «Торговля» (11%), «Обслуживающий персонал» (10%) и «Административный персонал», IT и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 5%).

Отмечается, что на 15% за год снизилась востребованность в медицинском персонале и провизорах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области открыли вакансии по уборке снега с зарплатой от 60 до 100 тысяч рублей. Также на этих рабочих в регионе резко вырос спрос.

В городах Свердловской области на 60% выросло число вакансий
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