Студент из Нижнего Тагила решил развлечься с «жрицей любви» и остался без денег

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Юноша учится в одном из колледжей. В интернете он наткнулся на сайт с «жрицами любви» и заинтересовался им, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Он позвонил понравившейся ему девушке, та сказала ему адрес в районе поселка Сухоложский, куда можно приехать. Парень вызвал такси. Приехав, он увидел частный дом и тогда решил позвонить девушке.
Та сказала, что сначала нужно заплатить две тысячи рублей ей на карту. Затем понадобился так называемый страховой взнос — 7 600 рублей. Эти деньги она обещала вернуть студенту после встречи.
Затем дама сказала, что произошла какая-то техническая ошибка, и нужно перевести еще 15 200. Следующий перевод составил уже 46 тысяч рублей.
Все средства молодой человек вносил с кредитной карты. Когда он понял, что сумма уже перевалила за 90 тысяч рублей, то насторожился. Тогда же он понял, что его обманули.
Далее он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее сообщалось, что жители дома № 61/2 на улице Авиационной в Екатеринбурге пожаловались на салон эротического массажа. По их словам, оттуда постоянно раздаются стоны и шумы.