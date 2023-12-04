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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Студент из Нижнего Тагила заплатил 90 тысяч мошенникам за «жрицу любви»

Студент из Нижнего Тагила решил развлечься с «жрицей любви» и остался без денег

4 декабря 2023, 11:02
Фото: 1MI

Студент из Нижнего Тагила заплатил 90 тысяч мошенникам за «жрицу любви»

В Нижнем Тагиле молодой человек хотел заказать в интернете девушку легкого поведения, но попался на уловку мошенников. Пострадавшему 19 лет.

Юноша учится в одном из колледжей. В интернете он наткнулся на сайт с «жрицами любви» и заинтересовался им, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Он позвонил понравившейся ему девушке, та сказала ему адрес в районе поселка Сухоложский, куда можно приехать. Парень вызвал такси. Приехав, он увидел частный дом и тогда решил позвонить девушке.

Та сказала, что сначала нужно заплатить две тысячи рублей ей на карту. Затем понадобился так называемый страховой взнос — 7 600 рублей. Эти деньги она обещала вернуть студенту после встречи.

Затем дама сказала, что произошла какая-то техническая ошибка, и нужно перевести еще 15 200. Следующий перевод составил уже 46 тысяч рублей.

Все средства молодой человек вносил с кредитной карты. Когда он понял, что сумма уже перевалила за 90 тысяч рублей, то насторожился. Тогда же он понял, что его обманули.

Далее он написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что жители дома № 61/2 на улице Авиационной в Екатеринбурге пожаловались на салон эротического массажа. По их словам, оттуда постоянно раздаются стоны и шумы.

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