Свердловский контрактник сбежал с подругой из воинской части

В ориентировке отмечается, что мужчина может находиться в Ольховатке, Забалотовке, Новой Усмани или Воронеже. Об этом сообщается в группе «Говорит Ольховатка» во «ВКонтакте». Известно, что сбежал он 19 ноября примерно в 23:00.