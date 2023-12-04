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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Контрактник из Свердловской области сбежал с девушкой из воинской части

Свердловский контрактник сбежал с подругой из воинской части

4 декабря 2023, 13:24
Фото: Midjourney

Контрактник из Свердловской области сбежал с девушкой из воинской части

Из воинской части в Воронежской области сбежал военный-контрактник. Мужчина из Свердловской области. Его разыскивают.

Сбежавшего зовут Дмитрий Кайшев. Ему 48 лет, он из Свердловской области. К нему в воинскую часть в поселении Ольховатка приехала 32-летняя подруга, после чего он сбежал.

В ориентировке отмечается, что мужчина может находиться в Ольховатке, Забалотовке, Новой Усмани или Воронеже. Об этом сообщается в группе «Говорит Ольховатка» во «ВКонтакте». Известно, что сбежал он 19 ноября примерно в 23:00.

Беглеца искали через сайты объявлений, в которых публиковались данные о сдаваемых в аренду квартирах. Там военного не оказалось. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают 51-летнего мужчину. За последний месяц мужчина перенес три инсульта.

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#Происшествия#Побег#Воронеж#Поиски#Сбежал#Воинская часть#Военный#Воронежская область#Дарья Сорокина
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