Таксисту в Екатеринбурге пришлось спасаться от дебошира с трубой от шлагбаума

Сообщается, что через минут 20 после известия о ситуации на дороге приехали представители полиции. Затем после конфликта уже сам водитель такси обратился в ОП№12, чтобы заявить об инциденте. Работники правоохранительных органов сейчас проводят проверку и выясняют детали случившегося происшествия.