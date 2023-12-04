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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

В Екатеринбурге мужчина бегал за водителем такси с трубой от шлагбаума

Таксисту в Екатеринбурге пришлось спасаться от дебошира с трубой от шлагбаума

4 декабря 2023, 11:12
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге мужчина бегал за водителем такси с трубой от шлагбаума

В Екатеринбурге водителю такси пришлось спасаться от дебошира, который бегал за ним с трубой от шлагбаума. В микрорайоне Вторчермет пассажир такси разозлился на водителя.

На улице Аптекарская в минувшее воскресенье, 3 декабря, пассажир такси, будучи в нетрезвом состоянии, начал вести себя агрессивно. Он сорвал трубу от шлагбаума, повредил машину, а также бросался на прохожих вокруг, размахивая трубой. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

Сообщается, что через минут 20 после известия о ситуации на дороге приехали представители полиции. Затем после конфликта уже сам водитель такси обратился в ОП№12, чтобы заявить об инциденте. Работники правоохранительных органов сейчас проводят проверку и выясняют детали случившегося происшествия.

Напомним, в Екатеринбурге двое пассажиров разбили голову таксисту. Причиной стало то, что он сделал им замечание.

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#Происшествия#Криминал#Нападение#Такси#Пассажир#Ирина Кирилова
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