Таксисту в Екатеринбурге пришлось спасаться от дебошира с трубой от шлагбаума

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
На улице Аптекарская в минувшее воскресенье, 3 декабря, пассажир такси, будучи в нетрезвом состоянии, начал вести себя агрессивно. Он сорвал трубу от шлагбаума, повредил машину, а также бросался на прохожих вокруг, размахивая трубой. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
Сообщается, что через минут 20 после известия о ситуации на дороге приехали представители полиции. Затем после конфликта уже сам водитель такси обратился в ОП№12, чтобы заявить об инциденте. Работники правоохранительных органов сейчас проводят проверку и выясняют детали случившегося происшествия.
Напомним, в Екатеринбурге двое пассажиров разбили голову таксисту. Причиной стало то, что он сделал им замечание.