Тайное захоронение из трех тел нашли рабочие, копая могилу в свердловском поселке

По словам одного из тех, кто присутствовал при находке, тела трех неизвестных были обнаружены еще зимой 2022 года. Мужчины, которые рыли могилу, вызвали полицейских. Однако, приехавший подполковник, не стал изымать трупы для экспертизы и приказал сделать яму глубже и похоронить их.