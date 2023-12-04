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В поселке Шаля Свердловской области рабочие нашли три трупа

Тайное захоронение из трех тел нашли рабочие, копая могилу в свердловском поселке

4 декабря 2023, 14:41
Фото: 1MI

В поселке Шаля Свердловской области рабочие нашли три трупа

В поселке Шаля похоронщики наткнулись на тайное захоронение из трех тел, когда рыли могилу для умершей женщины.

По словам одного из тех, кто присутствовал при находке, тела трех неизвестных были обнаружены еще зимой 2022 года. Мужчины, которые рыли могилу, вызвали полицейских. Однако, приехавший подполковник, не стал изымать трупы для экспертизы и приказал сделать яму глубже и похоронить их.

Копатель могил отметил, что два тела были размером со взрослых людей, а еще одно — небольшое. При этом трупы разложились лишь частично и от них исходил запах гнили.

Сейчас о данном случае стало известно, так как свидетель поделился информацией с бывшим участковым, который и написал заявление. Теперь Следственный комитет проводит проверку на наличие криминального характера смерти.

Но информации о расследовании в отношении полицейских нет. Бывший участковый написал жалобу о бездействии следователей в областную прокуратуру, пишет Е1.

Напомним, 2 декабря под окнами дома в Екатеринбурге был обнаружен труп девушки. До этого соседи слышали скандал.

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