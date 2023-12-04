Толпа жителей Екатеринбурга нагрянула в СК из-за блогера Улановой

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По словам очевидцев, сюда приходят все те, кто пострадал от ее рук. Они дают показания. На место приехали и многие представители СМИ, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сейчас все массово обращаются в СК в своих городах, пострадавших уже более 1200 человек, общая сумма денег, которые отдали Улановой, переваливает за 120 млн рублей. Кто-то еще пытается мирно вернуть деньги, — сообщает очевидец событий.
В комментариях к посту пользователи соцсетей шутят, что Екатерина — это второй Мавродий, а также в смешливой форме отмечают, что она «молодец, раз обула такое количество людей».
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено за мошенничество в крупном размере. Следствие считает, что Екатерина и ее муж похищали деньги у уральцев. Якобы пользователи интернета заказывали в ее онлайн-магазине телефоны и прочую технику, вносили предоплату, а сами товары не получали.