Толпа жителей Екатеринбурга нагрянула в СК из-за блогера Улановой

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено за мошенничество в крупном размере. Следствие считает, что Екатерина и ее муж похищали деньги у уральцев. Якобы пользователи интернета заказывали в ее онлайн-магазине телефоны и прочую технику, вносили предоплату, а сами товары не получали.