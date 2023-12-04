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В СУ СК в Екатеринбурге аншлаги из-за уголовного дела бьюти-блогера

Толпа жителей Екатеринбурга нагрянула в СК из-за блогера Улановой

4 декабря 2023, 13:44
Фото: "Злой Екатеринбург"

В СУ СК в Екатеринбурге аншлаги из-за уголовного дела бьюти-блогера

В Следственном комитете Октябрьского района столпились люди. Все из-за уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении бьюти-блогера Екатерины Улановой.

По словам очевидцев, сюда приходят все те, кто пострадал от ее рук. Они дают показания. На место приехали и многие представители СМИ, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сейчас все массово обращаются в СК в своих городах, пострадавших уже более 1200 человек, общая сумма денег, которые отдали Улановой, переваливает за 120 млн рублей. Кто-то еще пытается мирно вернуть деньги, — сообщает очевидец событий.
Фото: "Злой Екатеринбург"

В комментариях к посту пользователи соцсетей шутят, что Екатерина — это второй Мавродий, а также в смешливой форме отмечают, что она «молодец, раз обула такое количество людей».

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено за мошенничество в крупном размере. Следствие считает, что Екатерина и ее муж похищали деньги у уральцев. Якобы пользователи интернета заказывали в ее онлайн-магазине телефоны и прочую технику, вносили предоплату, а сами товары не получали.

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#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Техника#СМИ#Блогер#Пострадавшие#Показания#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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