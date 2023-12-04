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Published Сегодня, 10:20

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Центр Нижнего Тагила перекроют почти на два месяца

Центр Нижнего Тагила перекроют почти на два месяца из-за ледового городка

4 декабря 2023, 10:20
Фото: 1MI

Центр Нижнего Тагила перекроют почти на два месяца

С 6 декабря 2023 года по 31 января 2024 года в Нижнем Тагиле перекроют для движения автотранспорта улицы для строительства и работы ледового городка.

Ограничение на движение транспортных средств будет введено на Театральной площади от здания администрации города на улице Пархоменко, 1А до проспекта Строителей, 6.

Схема организации дорожного движения уже согласована с управлением горхозяйства. Соответствующие знаки будут выставлены заранее, а копия постановления отправлена в ГИБДД.

Напомним, темой ледового городка в Нижнем Тагиле в этом году станет русский алфавит. Его строительство обойдется в 15,8 миллиона рублей. Сдать объект подрядчик должен до 23 декабря. Демонтировать конструкции планируется с 25 января 2023 года.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Новый год#Ледовый городок#Центр#Перекрытие#Евгения Сафина
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