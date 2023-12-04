Центр Нижнего Тагила перекроют почти на два месяца из-за ледового городка

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ограничение на движение транспортных средств будет введено на Театральной площади от здания администрации города на улице Пархоменко, 1А до проспекта Строителей, 6.
Схема организации дорожного движения уже согласована с управлением горхозяйства. Соответствующие знаки будут выставлены заранее, а копия постановления отправлена в ГИБДД.
Напомним, темой ледового городка в Нижнем Тагиле в этом году станет русский алфавит. Его строительство обойдется в 15,8 миллиона рублей. Сдать объект подрядчик должен до 23 декабря. Демонтировать конструкции планируется с 25 января 2023 года.