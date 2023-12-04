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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Участнику СВО из Узбекистана дали российское гражданство в Екатеринбурге

Участник СВО из Узбекистана стал гражданином России. Он жил в Екатеринбурге

4 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI

Участнику СВО из Узбекистана дали российское гражданство в Екатеринбурге

Уроженец Узбекистана долгое время проживал в Екатеринбурге. После участия в СВО он получил гражданство Российской Федерации.

Согласно словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской Валерия Горелых, у мужчины во время своего нахождения на фронте истек срок действия национального паспорта.

После этого ему было предоставлено временное убежище в России, а затем боец подал заявление о приеме на гражданство и получил его. Теперь участник операции вернулся в свою воинскую часть, чтобы продолжить свою службу, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам Горелых, с мая 2023 года в Свердловской области гражданство России получили 32 человека из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Все они заключили контракты на военную службу и стали участниками СВО.

Горелых отметил, что подобная работа с людьми из бывших союзных республик осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ № 690 от 30.09.2022 года. В рамках этого указа заявители могут получить гражданство России в упрощенном порядке при заключении контракта на военную службу. Упрощенный порядок в таком случае касается и членов семей бойцов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле назначены новые ответственные за привлечение на службу по контракту.

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#Общество#Гражданство#Документы#Гражданин#Оформление#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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