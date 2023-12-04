Участник СВО из Узбекистана стал гражданином России. Он жил в Екатеринбурге

После этого ему было предоставлено временное убежище в России, а затем боец подал заявление о приеме на гражданство и получил его. Теперь участник операции вернулся в свою воинскую часть, чтобы продолжить свою службу, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Свердловской области.