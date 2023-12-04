Участник СВО из Узбекистана стал гражданином России. Он жил в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Согласно словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской Валерия Горелых, у мужчины во время своего нахождения на фронте истек срок действия национального паспорта.
После этого ему было предоставлено временное убежище в России, а затем боец подал заявление о приеме на гражданство и получил его. Теперь участник операции вернулся в свою воинскую часть, чтобы продолжить свою службу, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Свердловской области.
По словам Горелых, с мая 2023 года в Свердловской области гражданство России получили 32 человека из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Все они заключили контракты на военную службу и стали участниками СВО.
Горелых отметил, что подобная работа с людьми из бывших союзных республик осуществляется в соответствии с Указом Президента РФ № 690 от 30.09.2022 года. В рамках этого указа заявители могут получить гражданство России в упрощенном порядке при заключении контракта на военную службу. Упрощенный порядок в таком случае касается и членов семей бойцов.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле назначены новые ответственные за привлечение на службу по контракту.