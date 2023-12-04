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Полпред Якушев наградил педагогов из Свердловской области

Учителей Свердловской области наградили за исполнение важной миссии

4 декабря 2023, 12:36
Фото: 1MI

Полпред Якушев наградил педагогов из Свердловской области

В Свердловской области наградили учителей за исполнение важной миссии. Награждение почетных преподавателей состоялось в честь окончания Года педагога. Наградил учителей полпред РФ Владимир Якушев.

Среди тех, кому было присвоено благодарственное письмо полномочного представителя президента России оказались учитель гимназии №9 в Екатеринбурге Сергей Москвин и педагог школы №34 Каменск-Уральского городского округа Светлана Протасова. Об этом сообщила пресс-служба представителя президента.

Полпред обратился к педагогам с поздравлением, отметив, что их деятельность заслуживает высшего признания. Всего подобные награды получили 14 педагогов УРФО.

Ранее учительница ОБЖ из Нижнего Тагила Наталья Буцина заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика по предметам Основы безопасности жизнедеятельности».

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