Учителей Свердловской области наградили за исполнение важной миссии

Среди тех, кому было присвоено благодарственное письмо полномочного представителя президента России оказались учитель гимназии №9 в Екатеринбурге Сергей Москвин и педагог школы №34 Каменск-Уральского городского округа Светлана Протасова. Об этом сообщила пресс-служба представителя президента.