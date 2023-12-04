Учителей Свердловской области наградили за исполнение важной миссии

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Среди тех, кому было присвоено благодарственное письмо полномочного представителя президента России оказались учитель гимназии №9 в Екатеринбурге Сергей Москвин и педагог школы №34 Каменск-Уральского городского округа Светлана Протасова. Об этом сообщила пресс-служба представителя президента.
Полпред обратился к педагогам с поздравлением, отметив, что их деятельность заслуживает высшего признания. Всего подобные награды получили 14 педагогов УРФО.
Ранее учительница ОБЖ из Нижнего Тагила Наталья Буцина заняла 2 место в областном этапе конкурса «Лучшая методика по предметам Основы безопасности жизнедеятельности».