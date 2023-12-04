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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Блогер с Урала рассказал о землетрясении в Стамбуле

Уральский блогер рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле

4 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI

Блогер с Урала рассказал о землетрясении в Стамбуле

В понедельник, 4 декабря, на западе Турции произошло землетрясение, оно имело магнитуду более 5 баллов. Российский блогер Сергей, автор канала «Уралец в отключке» в Телеграме, был в Стамбуле в это время и описал подробно происходящее.

По словам Сергея изданию «КП-Екатеринбург», в районе 11 утра произошли толчки.

Произошло два сильных толчка и один поменьше. Мебель подпрыгнула, посуда немного позвенела, — рассказал Сергей.

Вместе с тем, как отмечает блогер, в Стамбуле землетрясение не привело к разрушениям.

Также, Сергей отметил, что толчки ощущались по-разному во всех районах города. В частности, в азиатской части, в Кадыкее были сильные толчки, а в европейской части Шишли толчки почти не ощущались.

Кроме того, блогер вспомнил о серии мощных землетрясений, произошедших в Турции в феврале 2023 года с магнитудой до 7,8 баллов, которые унесли жизни более 50 тысяч человек и нанесли значительный ущерб многим регионам южной части страны. Как отмечает Сергей, люди готовятся к тому, что все может снова повториться.

#Происшествия#Землетрясение#Последствия#Подробности#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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