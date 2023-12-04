Уральский блогер рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По словам Сергея изданию «КП-Екатеринбург», в районе 11 утра произошли толчки.
Произошло два сильных толчка и один поменьше. Мебель подпрыгнула, посуда немного позвенела, — рассказал Сергей.
Вместе с тем, как отмечает блогер, в Стамбуле землетрясение не привело к разрушениям.
Также, Сергей отметил, что толчки ощущались по-разному во всех районах города. В частности, в азиатской части, в Кадыкее были сильные толчки, а в европейской части Шишли толчки почти не ощущались.
Кроме того, блогер вспомнил о серии мощных землетрясений, произошедших в Турции в феврале 2023 года с магнитудой до 7,8 баллов, которые унесли жизни более 50 тысяч человек и нанесли значительный ущерб многим регионам южной части страны. Как отмечает Сергей, люди готовятся к тому, что все может снова повториться.