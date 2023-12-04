Уральский блогер рассказал о последствиях землетрясения в Стамбуле

Кроме того, блогер вспомнил о серии мощных землетрясений, произошедших в Турции в феврале 2023 года с магнитудой до 7,8 баллов, которые унесли жизни более 50 тысяч человек и нанесли значительный ущерб многим регионам южной части страны. Как отмечает Сергей, люди готовятся к тому, что все может снова повториться.