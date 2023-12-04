Утепляемся. 40-градусные морозы ударят в Свердловской области

А с 6 по 10 декабря в регионе будут морозы до -40 градусов. В связи с погодными условиями муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы на линиях ЛЭП, сход снега с кровель зданий, увеличение числа дорожных аварий.