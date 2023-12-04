Утепляемся. 40-градусные морозы ударят в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По данным метеорологов, во вторник, 5 декабря, в регионе прогнозируются сильные снегопады, метели и гололедица на дорогах. Среднесуточная температура воздуха составит -19 градусов. Ожидаются северо-восточный ветер до пяти метров в секунду и магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале.
А с 6 по 10 декабря в регионе будут морозы до -40 градусов. В связи с погодными условиями муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы на линиях ЛЭП, сход снега с кровель зданий, увеличение числа дорожных аварий.
Напомним, с 5 декабря в Свердловской области начнется похолодание до -30 градусов.