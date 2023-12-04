tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Метели и 40-градусные морозы надвигаются на Свердловскую область

Утепляемся. 40-градусные морозы ударят в Свердловской области

4 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI

Метели и 40-градусные морозы надвигаются на Свердловскую область

Синоптики предупредили о похолодании до -40 градусов в Свердловской области с 6 по 10 декабря. Кроме того, объявлено экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов, метелей и гололедицы.

По данным метеорологов, во вторник, 5 декабря, в регионе прогнозируются сильные снегопады, метели и гололедица на дорогах. Среднесуточная температура воздуха составит -19 градусов. Ожидаются северо-восточный ветер до пяти метров в секунду и магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале.

А с 6 по 10 декабря в регионе будут морозы до -40 градусов. В связи с погодными условиями муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия для недопущения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы на линиях ЛЭП, сход снега с кровель зданий, увеличение числа дорожных аварий.

Напомним, с 5 декабря в Свердловской области начнется похолодание до -30 градусов.

Первые зимние морозы придут в Нижний Тагил. Похолодает до -30 градусов
Узнать подробнее
Читайте также:
20 автомобилей столкнулись на ЕКАДе из-за гололеда. 12 человек пострадалиМетели накрыли трассы Свердловской области
#Гололед#Снегопад#Прогноз погоды#Окружающая среда#Зима#Природа#Декабрь#Метель#Евгения Сафина
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Сегодня, 09:28
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20