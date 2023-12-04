В Екатеринбурге школьница спела с Anna Asti. Видео

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Девушка стояла в толпе с плакатом «Аня, давай споем вместе „Дикое сердце“ и ее мечта сбылась. Поклонницей певицы оказалась ученица 11-го класса Дарья Поздеева, которая отметила, что она следит за творчеством Asti и знает каждую песню наизусть с первого альбома.
Дарья сама занимается музыкой и выступает под псевдонимом SKIDA, и спеть с Анной было ее давней мечтой. Она пришла на концерт с плакатом, который привлек внимание певицы.
Артистка заметила плакат и сказала, что нужно обсудить это с ее командой, после чего они спели вместе. Весь зал записывал этот момент на видео, и на кадрах видно, что Дарья, несмотря на волнение, отлично поет. После выступления они обнялись, и это был волнующий опыт для обеих девушек, пишет Е1.
За месяц до концерта мне пришла в голову идея нарисовать плакат. Лучшая подруга помогла мне его сделать, и мы поехали на концерт, — поделилась Дарья.
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