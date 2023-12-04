В Екатеринбурге школьница спела с Anna Asti. Видео

Артистка заметила плакат и сказала, что нужно обсудить это с ее командой, после чего они спели вместе. Весь зал записывал этот момент на видео, и на кадрах видно, что Дарья, несмотря на волнение, отлично поет. После выступления они обнялись, и это был волнующий опыт для обеих девушек, пишет Е1.