В мэрию Первоуральска нагрянет прокуратура. Все из-за воды

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Органы надзорного ведомства собираются установить, были ли нарушены законы о водоснабжении и принимались ли своевременные меры для обнаружения и устранения аварийных ситуаций, отмечает пресс-служба ведомства.
В рамках проверки, которую организовала Прокуратура Свердловской области, в Первоуральск отправлен сотрудник аппарата прокуратуры. По результатам проверки будут приняты решения о принятии мер реагирования.
До этого уже была проведена проверка, которая привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». В ходе данной проверки выяснено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили адекватное водоснабжение.
Ранее сообщалось, что в мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды.