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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Прокуратура проверит мэрию Первоуральска из-за отсутствия воды в городе

В мэрию Первоуральска нагрянет прокуратура. Все из-за воды

4 декабря 2023, 13:48
Фото: 1MI

Прокуратура проверит мэрию Первоуральска из-за отсутствия воды в городе

Свердловская прокуратура запустит проверку работы администрации Первоуральска и местного «Водоканала» в связи с длительным отсутствием воды в домах горожан.

Органы надзорного ведомства собираются установить, были ли нарушены законы о водоснабжении и принимались ли своевременные меры для обнаружения и устранения аварийных ситуаций, отмечает пресс-служба ведомства.

В рамках проверки, которую организовала Прокуратура Свердловской области, в Первоуральск отправлен сотрудник аппарата прокуратуры. По результатам проверки будут приняты решения о принятии мер реагирования.

До этого уже была проведена проверка, которая привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность». В ходе данной проверки выяснено, что должностные лица администрации Первоуральска и «Водоканала» не обеспечили адекватное водоснабжение.

Ранее сообщалось, что в мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды.

В мэрии Екатеринбурга придумали, как не остаться без воды
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#Общество#Первоуральск#Проверка#Прокуратура#Вода#Мэрия#Ирина Кирилова
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