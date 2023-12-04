В России эпидемия разводов. Какие регионы вошли в число лидеров?

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сейчас Минтруд задумывается о том, чтобы обновить правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы решить проблемы фиктивных разводов. Так делают некоторые граждане, чтобы снизить доходы своей семьи.
Журналисты «Новых известий» утверждают что некоторые семьи разводятся ради пособий. В пример приводят условного молодого человека, который дважды женился и дважды развелся — теперь обе его семьи с детьми получают пособия как малоимущие.
Эти пособия равны прожиточному минимуму. К примеру, в Дагестане в 2023 году на душу населения он составлял 13 081 рубль, для трудоспособного населения — 14 258 рублей, для детей — 13 066 рублей. В соседних республиках дела обстоят примерно также. Если же в семье двое и более детей, то при разводе сумма пособия сильно возрастает.
При этом индекс рождаемости на Кавказе выше, чем в среднем по России. Демограф Алексей Ракша утверждает, что в Чечне и Ингушетии — самая высокая рождаемость в РФ.
Наивысшее число разводов по отношению к количеству браков началось после ввода пособий на детей в 2019–2020 годах, и с тех пор ситуация ухудшается. Еще в 2018 году в Дагестане на 1 развод приходился на 3 брака, в Чечне 1 развод — на 7 браков. К 2022 году, после ввода пособий, ситуация ухудшилась. За 9 месяцев этого года в Ингушетии 1 брак приходится уже на 3,5 развода, в Чечне на 1 брак — на 2,5 развода, — добавил Алексей Ракша.
В 2022 году статистика разводов на Кавказе вовсе стала рекордной. В Ингушетии за прошлый год на тысячу браков приходилось 2 542 развода. Такие данные обнародовал Росстат.
В Чечне на тысячу союзов фиксируется 2 069 расставаний, в Дагестане (1 967), Карачаево-Черкесии (1 520) и Северной Осетии — Алании (1 390).
Депутаты госдумы выступили с предложением отслеживать фактическое состояние семьи по Базе данных, чтобы знать, липовый развод или нет. Тех, кто развелся «не по-настоящему» хотят лишить пособий.
Чтобы исправить ситуацию с ростом разводов на Кавказе, необходимо убрать критерии нуждаемости при начислении пособий и платить всем пособия в размере хотя бы половины прожиточного минимума, — считает Алексей Ракша.