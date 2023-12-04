В России эпидемия разводов. Какие регионы вошли в число лидеров?

Эти пособия равны прожиточному минимуму. К примеру, в Дагестане в 2023 году на душу населения он составлял 13 081 рубль, для трудоспособного населения — 14 258 рублей, для детей — 13 066 рублей. В соседних республиках дела обстоят примерно также. Если же в семье двое и более детей, то при разводе сумма пособия сильно возрастает.