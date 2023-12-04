tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В России замечен всплеск фейковых разводов

В России эпидемия разводов. Какие регионы вошли в число лидеров?

4 декабря 2023, 07:22
Фото: Midjourney

В России замечен всплеск фейковых разводов

В России в последнее время возросло количество разводов. Лидировали по этому показателю республики Кавказа.

Сейчас Минтруд задумывается о том, чтобы обновить правила назначения единого пособия для семей с детьми, чтобы решить проблемы фиктивных разводов. Так делают некоторые граждане, чтобы снизить доходы своей семьи.

Журналисты «Новых известий» утверждают что некоторые семьи разводятся ради пособий. В пример приводят условного молодого человека, который дважды женился и дважды развелся — теперь обе его семьи с детьми получают пособия как малоимущие.

Эти пособия равны прожиточному минимуму. К примеру, в Дагестане в 2023 году на душу населения он составлял 13 081 рубль, для трудоспособного населения — 14 258 рублей, для детей — 13 066 рублей. В соседних республиках дела обстоят примерно также. Если же в семье двое и более детей, то при разводе сумма пособия сильно возрастает.

При этом индекс рождаемости на Кавказе выше, чем в среднем по России. Демограф Алексей Ракша утверждает, что в Чечне и Ингушетии — самая высокая рождаемость в РФ.

Наивысшее число разводов по отношению к количеству браков началось после ввода пособий на детей в 2019–2020 годах, и с тех пор ситуация ухудшается. Еще в 2018 году в Дагестане на 1 развод приходился на 3 брака, в Чечне 1 развод — на 7 браков. К 2022 году, после ввода пособий, ситуация ухудшилась. За 9 месяцев этого года в Ингушетии 1 брак приходится уже на 3,5 развода, в Чечне на 1 брак — на 2,5 развода, — добавил Алексей Ракша.

В 2022 году статистика разводов на Кавказе вовсе стала рекордной. В Ингушетии за прошлый год на тысячу браков приходилось 2 542 развода. Такие данные обнародовал Росстат.

В Чечне на тысячу союзов фиксируется 2 069 расставаний, в Дагестане (1 967), Карачаево-Черкесии (1 520) и Северной Осетии — Алании (1 390).

Депутаты госдумы выступили с предложением отслеживать фактическое состояние семьи по Базе данных, чтобы знать, липовый развод или нет. Тех, кто развелся «не по-настоящему» хотят лишить пособий.

Чтобы исправить ситуацию с ростом разводов на Кавказе, необходимо убрать критерии нуждаемости при начислении пособий и платить всем пособия в размере хотя бы половины прожиточного минимума, — считает Алексей Ракша.
Смертность в Нижнем Тагиле почти в 2 раза превысила рождаемость
Узнать подробнее
Читайте также:
В России увеличат МРОТ. Как изменятся пособия с 2024 годаЛжемать в Екатеринбурге три года получала пособия на выдуманного ребенкаКакие пособия на детей выплачиваются в Свердловской области в 2024 году
#Происшествия#Россия#Чечня#Рождаемость#Росстат#Госдума#Кавказ#Дагестан#Пособия#Минтруд#Малоимущие#Дарья Сорокина#Единое пособие#Разводы
Подпишитесь
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:32
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
Аномальные морозы придут в Свердловскую область. Они будут на 20 градусов ниже нормы
Сегодня, 04:14
10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области
Вчера, 09:31
Кикбоксер из Нижнего Тагила получил чемпионский титул
Вчера, 08:33
Отобрать квартиру у инвалида или все не так просто? В Нижнем Тагиле ссорится родня
30 ноября, 12:20