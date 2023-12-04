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В СК возбуждено уголовное дело после дебоша в ТЦ в Екатеринбурге

В СК возбудили дело после нападения юношей на посетителей и охрану ТЦ в Екатеринбурге

4 декабря 2023, 03:52
Фото: 1MI

В СК возбуждено уголовное дело после дебоша в ТЦ в Екатеринбурге

В Следкоме возбудили уголовное дело после того, как двое молодых людей устроили дебош в торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге на улице 8 марта.

После инцидента в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в общественном месте. Агрессивным юношам грозит до семи лет тюремного заключения.

Сотрудники ведомства занимаются сбором доказательств происшествия и установлением подробностей, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Молодые люди, придя в торговый центр, стали нападать на посетителей и охранников, а также применять к ним физическое насилие.

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