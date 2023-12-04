В СК возбудили дело после нападения юношей на посетителей и охрану ТЦ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
После инцидента в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в общественном месте. Агрессивным юношам грозит до семи лет тюремного заключения.
Сотрудники ведомства занимаются сбором доказательств происшествия и установлением подробностей, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Молодые люди, придя в торговый центр, стали нападать на посетителей и охранников, а также применять к ним физическое насилие.