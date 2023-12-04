Высокого подростка двое суток ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Приметы пропавшего — рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Ориентировки рассылают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
На момент пропажи на юноше была надета черная одежда: шапка, куртка, кофта, спортивные штаны с лампасами бренда Puma и ботинки.
Всех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-06 либо 102 (02).
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле продолжаются поиски мужчины Николая Попова, который пропал 16 октября. Рассматривается версия, что он уехал на заработки и перестал выходить на связь.