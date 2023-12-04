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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:16

15-летниего подростка ищут в Екатеринбурге двое суток

Высокого подростка двое суток ищут в Екатеринбурге

4 декабря 2023, 08:13
Фото: Midjourney

15-летниего подростка ищут в Екатеринбурге двое суток

15-летний Иван Перкин пропал в Свердловской области. Со 2 декабря мальчика ищут в Екатеринбурге и Кировграде.

Приметы пропавшего — рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. Ориентировки рассылают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

На момент пропажи на юноше была надета черная одежда: шапка, куртка, кофта, спортивные штаны с лампасами бренда Puma и ботинки.

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Всех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-06 либо 102 (02).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле продолжаются поиски мужчины Николая Попова, который пропал 16 октября. Рассматривается версия, что он уехал на заработки и перестал выходить на связь.

В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего молодого человека
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