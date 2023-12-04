Заметил поздно. Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
По информации ГИБДД, 33-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Красноармейской, совершил наезд на молодую женщину-пешехода, которая выходила из остановившегося трамвая. Затем автобус съехал на тротуар и столкнулся с пешеходным ограждением.
Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. Автоинспекторы выяснили, что водитель автобуса имеет 11-летний стаж управления категорией Д, кроме того, у него не было нарушений ПДД в прошлом.
Водитель сообщил правоохранительным органам, что заметил пешехода слишком поздно и пытался избежать столкновения, но не смог этого сделать.
В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ.
Вместе с тем госинспекторы на месте ДТП обнаружили неудовлетворительные дорожные условия, в связи с этим в адрес обслуживающей компании отправлена рекомендация на их устранение.
По информации прокуратуры Свердловской области, точные причины ДТП будут установлены в результате расследования, проводимого полицией. Прокуратура также проведет свою проверку законности решения, которое будет принято полицией после предварительного расследования.
Ранее сообщалось, что 10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области.