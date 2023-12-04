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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

Заметил поздно. Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

4 декабря 2023, 16:26
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 4 декабря около 17:30 произошло ДТП, в результате которого девушка получила серьезные травмы.

По информации ГИБДД, 33-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Красноармейской, совершил наезд на молодую женщину-пешехода, которая выходила из остановившегося трамвая. Затем автобус съехал на тротуар и столкнулся с пешеходным ограждением.

Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами. Автоинспекторы выяснили, что водитель автобуса имеет 11-летний стаж управления категорией Д, кроме того, у него не было нарушений ПДД в прошлом.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель сообщил правоохранительным органам, что заметил пешехода слишком поздно и пытался избежать столкновения, но не смог этого сделать.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ.

Вместе с тем госинспекторы на месте ДТП обнаружили неудовлетворительные дорожные условия, в связи с этим в адрес обслуживающей компании отправлена рекомендация на их устранение.

По информации прокуратуры Свердловской области, точные причины ДТП будут установлены в результате расследования, проводимого полицией. Прокуратура также проведет свою проверку законности решения, которое будет принято полицией после предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что 10 человек погибли в ДТП из-за нечищенных дорог в Свердловской области.

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