Затонувшая тарелка с «Китайского Титаника» продается в Екатеринбурге

Отмечается, что затонула посуда в Южно-Китайском море. Экипаж корабля состоял из двух тысяч человек. Послe кораблекрушения судно в народе стали называть «Титаник Востока» или «Китайский Титаник». Объявление о продаже тарелки появилось на сайте «Авито».