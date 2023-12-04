Затонувшая тарелка с «Китайского Титаника» продается в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Отмечается, что затонула посуда в Южно-Китайском море. Экипаж корабля состоял из двух тысяч человек. Послe кораблекрушения судно в народе стали называть «Титаник Востока» или «Китайский Титаник». Объявление о продаже тарелки появилось на сайте «Авито».
На борту корабля находилось большое количество фарфора, товаров. После месяца пути капитан корабля Ио Тауко решил попытаться срезать путь через пролив Гаспара, однако корабль наткнулся на риф Бельвидер. Судно пошло на дно и затонуло на глубине около 100 футов.
В 1999 году британский охотник за сокровищами Майкл Хэтчер нашел обломки корабля. Со дна водолазы достали порядка 350 тысяч фарфоровых изделий.
В 2000 году груз был выставлен на аукцион. Общая выручка от продажи фарфора составила 14,5 млн долларов.
Продавец, купивший тогда тарелку и сейчас продающий ее отмечает, что она без сколов и трещин. Товар оценивается в 21 тысячу рублей.