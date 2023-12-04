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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Житель Екатеринбурга лишился 100 тысяч рублей при покупке на маркетплейсе

Житель Екатеринбурга остался с кредитом вместо ноутбука после заказа на маркетплейсе

4 декабря 2023, 10:08
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга лишился 100 тысяч рублей при покупке на маркетплейсе

Один из жителей Екатеринбурга рассказал, как оказался в неприятной ситуации после оформления заказа на «Мегамаркете». Молодой человек решил приобрести ноутбук, но вместо этого он остался с кредитом.

Мужчина увидел ноутбук Apple MacBook Pro за 100 тысяч рублей, он сразу сделал заказ и взял кредит в Сбербанке. Деньги были переведены продавцу, но тот отменил заказ. Покупатель обнаружил, что ноутбук все еще продается, но уже по цене на 70 тысяч рублей дороже, сообщает портал E1.ru.

После обращения в банк ему сказали, что деньги вернутся в течение 2-8 дней, что означает, по словам мужчины, что он должен будет оплатить проценты за использование денег.

Затем покупатель обратился в службу поддержки «Мегамаркета», но ему сообщили, что маркетплейс не несет ответственности за возможность выполнения заказа продавцом и не гарантирует его выполнение. Более того, причина отмены заказа неизвестна. Комментариев со стороны продавца на данный момент нет.

Напомним, в конце октября жительница Екатеринбурга заказала iPhone на Wildberries за 160 тысяч рублей, но в итоге отказалась от заказа. В результате покупательница осталась без телефона и без денег.

#Происшествия#Магазин#Заказ#Кредит#Покупка#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Маркетплейс
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