Житель Екатеринбурга остался с кредитом вместо ноутбука после заказа на маркетплейсе

Мужчина увидел ноутбук Apple MacBook Pro за 100 тысяч рублей, он сразу сделал заказ и взял кредит в Сбербанке. Деньги были переведены продавцу, но тот отменил заказ. Покупатель обнаружил, что ноутбук все еще продается, но уже по цене на 70 тысяч рублей дороже, сообщает портал E1.ru.