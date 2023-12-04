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Posted 4 декабря 2023, 06:45

Published 4 декабря 2023, 06:45

Modified 4 декабря 2023, 06:45

Updated 4 декабря 2023, 06:45

Мужчина в Екатеринбурге убил свою сожительницу

Житель Екатеринбурга задушил бывшую. До этого он ее бил несколько лет

4 декабря 2023, 06:45
Фото: 1MI.

Мужчина в Екатеринбурге убил свою сожительницу

В Екатеринбурге мужчина убил свою сожительницу. Ранее он истязал женщину и угрожал ей убийством. Также у них есть общий ребенок. Происшествие случилось в апреле 2023 года.

На протяжении нескольких лет мужчина регулярно избивал женщину. В какой-то момент они расстались, и екатеринбурженка обратилась за помощью в кризисный центр, где ей предоставили жилье. Вместе с ребенком она поселилась в новой квартире.

В феврале 2023 года горожанин, разыскав женщину, стал угрожать, что убьет ее. В апреле он снова к ней пришел в состоянии алкогольного опьянения. Когда свердловчанка выходила из квартиры, он затащил ее обратно и стал ее бить, а потом задушил.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину екатеринбуржец не признал, от показаний отказался. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 16 июня 2023 года в Туринске местный житель запер в квартире девушку и стал ее избивать, при этом угрожая убить ее ножом. В какой-то момент девушке удалось выпрыгнуть из окна. Она осталась жива, а мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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