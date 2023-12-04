Житель Екатеринбурга задушил бывшую. До этого он ее бил несколько лет

В феврале 2023 года горожанин, разыскав женщину, стал угрожать, что убьет ее. В апреле он снова к ней пришел в состоянии алкогольного опьянения. Когда свердловчанка выходила из квартиры, он затащил ее обратно и стал ее бить, а потом задушил.