Житель Екатеринбурга задушил бывшую. До этого он ее бил несколько лет

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
На протяжении нескольких лет мужчина регулярно избивал женщину. В какой-то момент они расстались, и екатеринбурженка обратилась за помощью в кризисный центр, где ей предоставили жилье. Вместе с ребенком она поселилась в новой квартире.
В феврале 2023 года горожанин, разыскав женщину, стал угрожать, что убьет ее. В апреле он снова к ней пришел в состоянии алкогольного опьянения. Когда свердловчанка выходила из квартиры, он затащил ее обратно и стал ее бить, а потом задушил.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину екатеринбуржец не признал, от показаний отказался. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 16 июня 2023 года в Туринске местный житель запер в квартире девушку и стал ее избивать, при этом угрожая убить ее ножом. В какой-то момент девушке удалось выпрыгнуть из окна. Она осталась жива, а мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.