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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:40

Житель Нижнего Тагила оштрафован за дискредитацию армии

Житель Нижнего Тагила получил штраф за дискредитацию ВС РФ. Он писал комментарии

4 декабря 2023, 09:37
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила оштрафован за дискредитацию армии

В Нижнем Тагиле суд признал виновным в дискредитации российской армии местного жителя Федора Бушева.

Известно, что мужчина оставлял комментарии под различными постами в разных популярных городских пабликах. В Ленинском райсуде сообщают, что Федор искажал действия ВС РФ. Об этом сообщает Ленинский райсуд.

В результате его судили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Теперь мужчине назначено наказание — штраф 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что издание «Вечерние ведомости» получило предупреждение об экстремистских материалах. Ранее руководство издания уже было оштрафовано за дискредитацию ВС РФ.

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