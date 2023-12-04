Житель Нижнего Тагила получил штраф за дискредитацию ВС РФ. Он писал комментарии

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Известно, что мужчина оставлял комментарии под различными постами в разных популярных городских пабликах. В Ленинском райсуде сообщают, что Федор искажал действия ВС РФ. Об этом сообщает Ленинский райсуд.
В результате его судили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Теперь мужчине назначено наказание — штраф 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что издание «Вечерние ведомости» получило предупреждение об экстремистских материалах. Ранее руководство издания уже было оштрафовано за дискредитацию ВС РФ.