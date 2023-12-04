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Published Сегодня, 08:37

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Двух мужчин из Серова обвинили в убийстве собаки

Житель Серова с собутыльником убил собаку на глазах у дочери

4 декабря 2023, 08:37
Фото: 1MI

Двух мужчин из Серова обвинили в убийстве собаки

В Серове двух мужчин обвинили в убийстве питомца одного из них. Они запинали до смерти собаку.

В суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Известно, что 4 июня 2023 года пьяные мужчины поймали на улице собаку одного из них, отнесли ее в подъезд, где избили до смерти. Все это злоумышленники проделали на глазах дочери одного из них, которой 9 лет.

А 2 сентября 2023 года один из фигурантов дела, также будучи пьяным, находился в гаражах. Там он нашел «закладку» с наркотиком, которую припрятал для того, чтобы употребить в будущем.

Ранее сообщалось, что зоозащитники забрали пса у живодера из Академического района Екатеринбурга. Он мучал 13-летнюю собаку, потому что она была ему не нужна.

Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собаки
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#Происшествия#Убийство#Криминал#Серов#Собака#Подъезд#Дочь#Гаражи#Наркотик#18+#Дарья Сорокина
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