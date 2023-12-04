Житель Серова с собутыльником убил собаку на глазах у дочери

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В суд направлено уголовное дело о жестоком обращении с животным и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Известно, что 4 июня 2023 года пьяные мужчины поймали на улице собаку одного из них, отнесли ее в подъезд, где избили до смерти. Все это злоумышленники проделали на глазах дочери одного из них, которой 9 лет.
А 2 сентября 2023 года один из фигурантов дела, также будучи пьяным, находился в гаражах. Там он нашел «закладку» с наркотиком, которую припрятал для того, чтобы употребить в будущем.
Ранее сообщалось, что зоозащитники забрали пса у живодера из Академического района Екатеринбурга. Он мучал 13-летнюю собаку, потому что она была ему не нужна.