Жители Екатеринбурга вынуждены стоять на улице в огромной очереди на ПВЗ Wildberries

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Поскольку все люди, пришедшие получать заказы, не умещались в помещении, некоторые вынуждены были стоять на улице с детьми. Как рассказал один из местных жителей, очереди здесь скапливаются периодически.
По словам екатеринбуржца, это случается из-за того, что в дневное время сотрудники данного пункта выдачи практически не работают, пишет Е1.
Напомним, в октябре 2023 года в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге закрылись несколько пунктов выдачи Wildberries. В связи с этим в оставшихся пунктах образовались длинные очереди.