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В пункте выдачи Wildberries в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь

Жители Екатеринбурга вынуждены стоять на улице в огромной очереди на ПВЗ Wildberries

4 декабря 2023, 03:20
Фото: 1MI

В пункте выдачи Wildberries в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь

На пункте выдачи заказов Wildberries в районе Вторчермета в Екатеринбурге образовалась большая очередь вечером 3 декабря 2023 года. ПВЗ находится на Палисадной улице.

Поскольку все люди, пришедшие получать заказы, не умещались в помещении, некоторые вынуждены были стоять на улице с детьми. Как рассказал один из местных жителей, очереди здесь скапливаются периодически.

По словам екатеринбуржца, это случается из-за того, что в дневное время сотрудники данного пункта выдачи практически не работают, пишет Е1.

Напомним, в октябре 2023 года в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге закрылись несколько пунктов выдачи Wildberries. В связи с этим в оставшихся пунктах образовались длинные очереди.

В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов Wildberries
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#Общество#Очередь#Жалобы#Пункт выдачи#Люди#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Wildberries#Маркетплейс#Инцидент
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