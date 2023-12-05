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Власти выделят 250 млн на борьбу с пожарами в Свердловской области

250 млн выделят власти Свердловской области на новую противопожарную технику

5 декабря 2023, 13:44
Фото: Информационный портал Свердловской области

Власти выделят 250 млн на борьбу с пожарами в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на «прямой линии» анонсировал то, что региону будет выделено 250 млн рублей на закупку новой противопожарной техники.

Также он отметил, что это важно для борьбы с лесными пожарами. Такое решение связано с особенно сложным пожароопасным сезоном, который выдался в этом году из-за аномальной жары.

Пожарные, лесоохрана работали в напряженном режиме вплоть до сентября. Основная наша задача сегодня — подготовится к следующему пожароопасному сезону, — заявил губернатор.

Купить планируется 19 машин. Из них 10 трехосных пожарных автомобилей «Урал». Транспортные средства распределят по подразделениям Уральской авиабазы в муниципалитетах Среднего Урала.

Ранее на прямой линии Евгений Куйвашев анонсировал планируемое строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Среднеуральск.

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#Общество#Касается каждого#Пожар#Свердловская область#Пожарные#Губернатор#Екатеринбург#Лесные пожары#Дарья Сорокина
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