250 млн выделят власти Свердловской области на новую противопожарную технику

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Также он отметил, что это важно для борьбы с лесными пожарами. Такое решение связано с особенно сложным пожароопасным сезоном, который выдался в этом году из-за аномальной жары.
Пожарные, лесоохрана работали в напряженном режиме вплоть до сентября. Основная наша задача сегодня — подготовится к следующему пожароопасному сезону, — заявил губернатор.
Купить планируется 19 машин. Из них 10 трехосных пожарных автомобилей «Урал». Транспортные средства распределят по подразделениям Уральской авиабазы в муниципалитетах Среднего Урала.
Ранее на прямой линии Евгений Куйвашев анонсировал планируемое строительство трамвайной ветки Екатеринбург-Среднеуральск.