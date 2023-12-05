32 тысячи человек обратились на линию по частичной мобилизации в Свердловской области

Он пояснил, что когда началась частичная мобилизация, то сразу стало возникать много вопросов, начиная от вопросов по призыву, заканчивая вопросами поиска военнослужащих и денежных выплат. Работу горячей линии организовала вместе с аппаратом Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека.