32 тысячи человек обратились на линию по частичной мобилизации в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Свердловской области уже более года работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. О результатах работы во время прямой линии рассказал Евгений Куйвашев.
Он пояснил, что когда началась частичная мобилизация, то сразу стало возникать много вопросов, начиная от вопросов по призыву, заканчивая вопросами поиска военнослужащих и денежных выплат. Работу горячей линии организовала вместе с аппаратом Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека.
За время работы поступило больше 32 тысяч обращений. Самое главное, что с помощью этой линии мы решаем конкретные проблемы. Мобилизованным и их семьям помогают квалифицированные специалисты. Там работают психологи, юристы. Люди получают исчерпывающую информацию. Мы видим, что это происходит. Горячая линия продолжит работать дальше, — сказал Евгений Куйвашев.
Также губернатор отметил, что с вопросами обращаются не только жители Свердловской обаласти, но и других регионов. Специалисты им тоже стараются помочь.
Напомним, в Нижнем Тагиле работает центр помощи мобилизованным их семьям. Обратиться можно на улицу Октябрьской революции, 44 в кабинет № 48.