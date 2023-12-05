Авиарейс Екатеринбург — Чита приземлился в Улан-Удэ из-за непогоды

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
О том, что в столице Бурятии произошла экстренная посадка самолета, рассказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.
Гармаев также отметил, что сейчас в Улан-Удэ сложная погодная обстановка для самолетов в связи с обильным снегопадом. По словам гендиректора, на протяжении всей ночи на территории аэропорта убирался снег, однако он продолжает идти.
Напомним, 3 декабря 2023 года в Новосибирске на шесть часов был задержан авиарейс в Екатеринбург. О том, по какой причине случилась задержка, не сообщается.