Бастрыкин заинтересовался уголовным делом блогерши из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Руководитель ведомства дал задание — отчитаться о результатах расследования этого дела. Доклад предстоит подготовить и.о главы СУ СК по Свердловской области Анатолию Набитову. Дело стоит на контроле в центральном аппарате ведомства, пишет Е1.
Отмечается, что блогер рекламировала в соцсетях свой интернет-магазин. Там якобы продавалась дорогостоящая техника по более низким ценам, чем в других интернет-магазинах или в рознице.
Известно, что после того, как покупатели оплачивали товары, они не получали посылок или возврата средств. После этого Екатерину обвинили в мошенничестве, возбуждено соответствующее уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Следственном комитете в Екатеринбурге наблюдались толпы людей — все они пришли, чтобы дать показания против блогера. Очевидцы отмечали, что некоторые граждане не теряют надежды получить свои деньги обратно.