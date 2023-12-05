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Глава СУ СК РФ заинтересовался делом блогера из Екатеринбурга

Бастрыкин заинтересовался уголовным делом блогерши из Екатеринбурга

5 декабря 2023, 10:42
Фото: 1MI

Глава СУ СК РФ заинтересовался делом блогера из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к делу блогера из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Ее обвиняют в мошенничестве на 1,6 миллиона рублей при «продаже» техники в интернет-магазине.

Руководитель ведомства дал задание — отчитаться о результатах расследования этого дела. Доклад предстоит подготовить и.о главы СУ СК по Свердловской области Анатолию Набитову. Дело стоит на контроле в центральном аппарате ведомства, пишет Е1.

Отмечается, что блогер рекламировала в соцсетях свой интернет-магазин. Там якобы продавалась дорогостоящая техника по более низким ценам, чем в других интернет-магазинах или в рознице.

Известно, что после того, как покупатели оплачивали товары, они не получали посылок или возврата средств. После этого Екатерину обвинили в мошенничестве, возбуждено соответствующее уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете в Екатеринбурге наблюдались толпы людей — все они пришли, чтобы дать показания против блогера. Очевидцы отмечали, что некоторые граждане не теряют надежды получить свои деньги обратно.

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