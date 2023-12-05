Блогер Лещев из Свердловской области требует посадить главу транспортной компании

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Лещев считает, что авария, в которой не стало его жены, могла произойти из-за летней резины автобуса. По словам адвоката блогера Олега Шестакова, фигурантов в уголовном деле сейчас нет, однако идет работа по выявлению виновных и привлечении их к ответственности, пишет Е1.
Также Шестаков отметил, что по данному делу назначено несколько экспертиз. При этом известно, что сотрудники компании, которой принадлежит автобус, не принесли извинений Лещеву, а также не стали возмещать ему ущерб.
Напомним, авария случилась 15 ноября 2023 года. Одной из погибших оказалась 28-летняя девушка, которая была женой Лещева.