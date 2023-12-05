Блогер Лещев из Свердловской области требует посадить главу транспортной компании

Лещев считает, что авария, в которой не стало его жены, могла произойти из-за летней резины автобуса. По словам адвоката блогера Олега Шестакова, фигурантов в уголовном деле сейчас нет, однако идет работа по выявлению виновных и привлечении их к ответственности, пишет Е1.