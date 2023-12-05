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Posted 5 декабря 2023, 06:46

Published 5 декабря 2023, 06:46

Modified 5 декабря 2023, 08:19

Updated 5 декабря 2023, 08:19

Сколько тратят на фастфуд жители Нижнего Тагила

Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила

5 декабря 2023, 06:46
Фото: 1MI.

Сколько тратят на фастфуд жители Нижнего Тагила

Гамбургер. У этого бутерброда нет конкурентов среди других блюд фастфуд-меню. В прошлом году россияне потратили на них почти 30 млрд рублей. Чему равен средний чек в заведениях Нижнего Тагила и какое блюдо покупают чаще всего, рассказываем в материале TagilCity.ru.

По данным Росстата, оборот заведений общественного питания в России в октябре 2023 года вырос на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 256,1 млрд рублей, в январе — октябре оборот увеличился на 12,5% — до 2,29 трлн рублей.

Оборот общественного питания в октябре 2023 года составил 256,1 млрд рублей, или 108,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе — октябре 2023 года — 2 290,0 млрд рублей, или 112,5%, — говорится в документе.

По сравнению с сентябрем этого года доход ресторанного сегмента в октябре увеличился на 0,2%. Так, в октябре 2022 года прибыль в годовом выражении выросла на 9,2%, в месячном — снизилась на 0,9%.

Фото: Скрин из видео Торгово-промышленной палаты РФ

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает прибыль ресторанов, кафе, баров, а также ряда других предприятий — например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года выручка заведений общественного питания в России выросла на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,35 трлн рублей.

С окончанием пандемийного 2020-го отрасль выросла в два раза. Более 70% рынка общепита или «еды вне дома» — оборот заведений. Оставшаяся треть — это питание в гостиницах, вузах, школах и столовых на предприятиях.

Заведения, в свою очередь, делят на рестораны полного и быстрого обслуживания, а также «еду на ходу». Фастфудом считаются два последних сегмента. Часть заграничных представителей этой ниши покинула российский рынок. Однако в стране хватает своих заведений и выбор достаточно велик.

Идет рост, на сегодняшний день в стране порядка 188 тысяч объектов общественного питания, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.. Фото: Скрин из видео Торгово-промышленной палаты РФ

Екатеринбург и Свердловская область по итогам 2022 года вышла по числу учреждений общепита на доковидный уровень, заняв пятое место в общероссийском рейтинге после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Число кафе и ресторанов в регионе с начала 2020 года по конец 2022 года выросло 1,79% — с 5 020 до 5 110. Оборот предприятий общественного питания в январе 2023 года составил 6 млрд 690 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос сразу на 30,5%.

По состоянию на 1 октября 2023 года на потребительском рынке Нижнего Тагила представлено 809 предприятий общественного питания. За 9 месяцев 2023 года в городе открылись еще 38 таких организаций.

Фастфуд-кухня Нижнего Тагила

  • «Чикен Хауз»

Это сеть заведений быстрого питания, представляющая собой крупный федеральный проект. Чикен Хауз в России начал свою историю с 2004 года, когда ее основатель Кайяли Мухаб открыл первый ресторан в Твери. На сегодняшний день в 8 городах страны работают 20 ресторанов, три из которых — в Нижнем Тагиле. Первая из них появилась еще в 2012 году. Продукты и сырье — исключительно отечественные. Редакции TagilCity.ru удалось узнать, какие позиции в чеке у тагильчан встречаются чаще всего и какая целевая аудитория самая большая.

Наша точка работает в городе уже более 5 лет. В смене, как правило, 6 человек, всего же сотрудников — 13. Тяжело назвать самые частые позиции в чеках, ведь их много. Молодежь чаще всего выбирает наггетсы, чикенбургер и поп-комбо. Средний чек — порядка 390 рублей. Пиковые дни, конечно же, выходные и пятница вечер, — рассказали в одном из ресторанов.
«Чикен Хауз» в Нижнем Тагиле.«Чикен Хауз» в Нижнем Тагиле.
«Чикен Хауз» в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

  • Subway

Российская сеть Subway — третья по числу точек в Европе, после Великобритании и Германии, и включает 550 ресторанов в 122 городах. Компания вышла на отечественный рынок в 2004 году. В Нижнем Тагиле организация общественного питания представлена с 2012 года.

В смене — 2 человека, в выходные — 3, всего сотрудников около 10. Пиковые дни продаж — пятница, суббота и воскресенье. Днем приходят с детьми. В основном, конечно, молодежь, но и семьи тоже ходят. Тагильчане у нас больше всего любят курицу «Терияки». Средний чек — порядка 500 рублей, — пояснили TagilCity.ru в заведении.
Subway в Нижнем Тагиле.Subway в Нижнем Тагиле.
Subway в Нижнем Тагиле.Subway в Нижнем Тагиле.
Subway в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru
  • «Додо Пицца»

«Додо Пицца» — российская франшиза по доставке пиццы, основанная в 2011 году Федором Овчинниковым в Сыктывкаре. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша). В Нижнем Тагиле «Додо Пицца» появилась в 2016 году.

Средний чек у нас делится на 2 уровня: в зале и на доставку. В зале, конечно, поменьше, порядка 300-400 рублей, на доставку — около 700-800 рублей. Среди пицц больше всего тагильчане любят Пепперони фрэш или берут комбо: пицца + напиток. Компания работает по системе конвейера: в смене минимум 2 человека с утра до 16 часов. Если это вечер или выходной день — уже 3 сотрудника и более + курьеры, конечно же. Менеджер в обязательном порядке и «горячник» — работник кухни. Как правило, у нас все универсалы, — рассказала бывшая сотрудница ресторана.
«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.
«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.
«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.
«Додо Пицца» в Нижнем Тагиле.. Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле работают и другие точки фастфуда. Помимо бургеров, среди тагильчан остаются популярными шаурма, картофель фри, пицца на толстом тесте, исконно русские блины и многое другое.

Из всего многообразия «вреднятинки» выбираю шаурму. И дешево, и наесться можно. Покупаю редко, может, раз в месяц. Бургеры не все заходят, особенно, когда вокруг народу тьма, вдвойне неуютно, — поделилась мнением с TagilCity.ru Екатерина.

В ресторанах города, несмотря на морозную декабрьскую погоду, все заполнено.

Мы с детьми часто ходим в выходные, жаль, что не везде есть комнаты для детского отдыха, но мы любим вкусно поесть. В Додо покупаем додстеры, любим вообще любую пиццу, детям нравится картофель по-деревенски, чизбургеры, комбо наборы, особенно с блогерами на коробке, — пояснила Олеся, многодетная мама из Нижнего Тагила.
Фото: tagilcity.ru

Падение рубля, инфляция, разрыв логистических цепочек, уход зарубежных поставщиков продуктов ударили по ресторанам за последние годы. Но, несмотря на это рынок продолжает расти.

Чеки растут. Самый дорогой чек — это Москва 576 рублей, по-моему, средний чек фастфуда. А самый дешевый в Воронеже, там 389 рублей средний чек. Это все достаточно объяснимо, если вы посмотрите на калькуляцию цен, сколько стоит логистика, доставка и прочие вещи, — уточнил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Отрасль поддержали налоговые послабления и льготные кредиты, а также бум внутреннего туризма. А несколько лет назад федеральная налоговая служба запустила проект, цель которого — контролировать, как заведения общепита применяют кассовую технику. Поэтому в целом, происходит обеление рынка и увеличение выручки в официальной статистике. Кроме того, отрасль сильно изменилась структурно. Из ресторанов подороже поток посетителей хлынул в заведения с более низким чеком. Эксперты считают: в будущем этот тренд продолжится и рынок фастфуда продолжит расти.

Рынок российский переориентировался на свои собственные продукты питания, ингредиенты для приготовления, ну и как минимум расширение на наши дружественные страны, евразийского союза, стран СНГ, — добавил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Видео: Скрин из видео Торгово-промышленной палаты РФ.
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