Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила

Это сеть заведений быстрого питания, представляющая собой крупный федеральный проект. Чикен Хауз в России начал свою историю с 2004 года, когда ее основатель Кайяли Мухаб открыл первый ресторан в Твери. На сегодняшний день в 8 городах страны работают 20 ресторанов, три из которых — в Нижнем Тагиле. Первая из них появилась еще в 2012 году. Продукты и сырье — исключительно отечественные. Редакции TagilCity.ru удалось узнать, какие позиции в чеке у тагильчан встречаются чаще всего и какая целевая аудитория самая большая.