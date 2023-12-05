Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила

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Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 08:19
По данным Росстата, оборот заведений общественного питания в России в октябре 2023 года вырос на 8,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 256,1 млрд рублей, в январе — октябре оборот увеличился на 12,5% — до 2,29 трлн рублей.
Оборот общественного питания в октябре 2023 года составил 256,1 млрд рублей, или 108,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе — октябре 2023 года — 2 290,0 млрд рублей, или 112,5%, — говорится в документе.
По сравнению с сентябрем этого года доход ресторанного сегмента в октябре увеличился на 0,2%. Так, в октябре 2022 года прибыль в годовом выражении выросла на 9,2%, в месячном — снизилась на 0,9%.
Оборот общественного питания по методологии Росстата включает прибыль ресторанов, кафе, баров, а также ряда других предприятий — например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года выручка заведений общественного питания в России выросла на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,35 трлн рублей.
С окончанием пандемийного 2020-го отрасль выросла в два раза. Более 70% рынка общепита или «еды вне дома» — оборот заведений. Оставшаяся треть — это питание в гостиницах, вузах, школах и столовых на предприятиях.
Заведения, в свою очередь, делят на рестораны полного и быстрого обслуживания, а также «еду на ходу». Фастфудом считаются два последних сегмента. Часть заграничных представителей этой ниши покинула российский рынок. Однако в стране хватает своих заведений и выбор достаточно велик.
Идет рост, на сегодняшний день в стране порядка 188 тысяч объектов общественного питания, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Екатеринбург и Свердловская область по итогам 2022 года вышла по числу учреждений общепита на доковидный уровень, заняв пятое место в общероссийском рейтинге после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Число кафе и ресторанов в регионе с начала 2020 года по конец 2022 года выросло 1,79% — с 5 020 до 5 110. Оборот предприятий общественного питания в январе 2023 года составил 6 млрд 690 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос сразу на 30,5%.
По состоянию на 1 октября 2023 года на потребительском рынке Нижнего Тагила представлено 809 предприятий общественного питания. За 9 месяцев 2023 года в городе открылись еще 38 таких организаций.
Это сеть заведений быстрого питания, представляющая собой крупный федеральный проект. Чикен Хауз в России начал свою историю с 2004 года, когда ее основатель Кайяли Мухаб открыл первый ресторан в Твери. На сегодняшний день в 8 городах страны работают 20 ресторанов, три из которых — в Нижнем Тагиле. Первая из них появилась еще в 2012 году. Продукты и сырье — исключительно отечественные. Редакции TagilCity.ru удалось узнать, какие позиции в чеке у тагильчан встречаются чаще всего и какая целевая аудитория самая большая.
Наша точка работает в городе уже более 5 лет. В смене, как правило, 6 человек, всего же сотрудников — 13. Тяжело назвать самые частые позиции в чеках, ведь их много. Молодежь чаще всего выбирает наггетсы, чикенбургер и поп-комбо. Средний чек — порядка 390 рублей. Пиковые дни, конечно же, выходные и пятница вечер, — рассказали в одном из ресторанов.
Subway
Российская сеть Subway — третья по числу точек в Европе, после Великобритании и Германии, и включает 550 ресторанов в 122 городах. Компания вышла на отечественный рынок в 2004 году. В Нижнем Тагиле организация общественного питания представлена с 2012 года.
В смене — 2 человека, в выходные — 3, всего сотрудников около 10. Пиковые дни продаж — пятница, суббота и воскресенье. Днем приходят с детьми. В основном, конечно, молодежь, но и семьи тоже ходят. Тагильчане у нас больше всего любят курицу «Терияки». Средний чек — порядка 500 рублей, — пояснили TagilCity.ru в заведении.
«Додо Пицца» — российская франшиза по доставке пиццы, основанная в 2011 году Федором Овчинниковым в Сыктывкаре. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша). В Нижнем Тагиле «Додо Пицца» появилась в 2016 году.
Средний чек у нас делится на 2 уровня: в зале и на доставку. В зале, конечно, поменьше, порядка 300-400 рублей, на доставку — около 700-800 рублей. Среди пицц больше всего тагильчане любят Пепперони фрэш или берут комбо: пицца + напиток. Компания работает по системе конвейера: в смене минимум 2 человека с утра до 16 часов. Если это вечер или выходной день — уже 3 сотрудника и более + курьеры, конечно же. Менеджер в обязательном порядке и «горячник» — работник кухни. Как правило, у нас все универсалы, — рассказала бывшая сотрудница ресторана.
В Нижнем Тагиле работают и другие точки фастфуда. Помимо бургеров, среди тагильчан остаются популярными шаурма, картофель фри, пицца на толстом тесте, исконно русские блины и многое другое.
Из всего многообразия «вреднятинки» выбираю шаурму. И дешево, и наесться можно. Покупаю редко, может, раз в месяц. Бургеры не все заходят, особенно, когда вокруг народу тьма, вдвойне неуютно, — поделилась мнением с TagilCity.ru Екатерина.
В ресторанах города, несмотря на морозную декабрьскую погоду, все заполнено.
Мы с детьми часто ходим в выходные, жаль, что не везде есть комнаты для детского отдыха, но мы любим вкусно поесть. В Додо покупаем додстеры, любим вообще любую пиццу, детям нравится картофель по-деревенски, чизбургеры, комбо наборы, особенно с блогерами на коробке, — пояснила Олеся, многодетная мама из Нижнего Тагила.
Падение рубля, инфляция, разрыв логистических цепочек, уход зарубежных поставщиков продуктов ударили по ресторанам за последние годы. Но, несмотря на это рынок продолжает расти.
Чеки растут. Самый дорогой чек — это Москва 576 рублей, по-моему, средний чек фастфуда. А самый дешевый в Воронеже, там 389 рублей средний чек. Это все достаточно объяснимо, если вы посмотрите на калькуляцию цен, сколько стоит логистика, доставка и прочие вещи, — уточнил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Отрасль поддержали налоговые послабления и льготные кредиты, а также бум внутреннего туризма. А несколько лет назад федеральная налоговая служба запустила проект, цель которого — контролировать, как заведения общепита применяют кассовую технику. Поэтому в целом, происходит обеление рынка и увеличение выручки в официальной статистике. Кроме того, отрасль сильно изменилась структурно. Из ресторанов подороже поток посетителей хлынул в заведения с более низким чеком. Эксперты считают: в будущем этот тренд продолжится и рынок фастфуда продолжит расти.
Рынок российский переориентировался на свои собственные продукты питания, ингредиенты для приготовления, ну и как минимум расширение на наши дружественные страны, евразийского союза, стран СНГ, — добавил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.