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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Бывшая лесничий из Красноуфимского района осуждена на 7 лет за взятки

Бывшая лесничий Красноуфимского района получила 7 лет за покровительство «по дружбе»

5 декабря 2023, 13:25
Фото: 1MI

Бывшая лесничий из Красноуфимского района осуждена на 7 лет за взятки

Жительница Красноуфимского района, бывшая лесничий, была признана виновной в коррупционных преступлениях после проведения расследования Следственным комитетом РФ.

В ходе судебного процесса было установлено, как сообщает СУ СК России по Свердловской области, что в период с 2019 по 2021 годы, будучи участковым лесничим, подсудимая не осуществляла свои обязанности, согласно инструкциям в отношении двух лесопользователей. Один из них передавал подсудимой деньги взамен за покровительство, а другой пользовался ее благосклонностью, исходя из дружеских отношений.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, а также запретил ей занимать определенные должности в течение трех лет. Однако из-за несовершеннолетнего ребенка у подсудимой, суд отсрочил исполнение приговора до достижения им 14 лет.

Ранее сообщалось, что экс-пристав в Верхней Салде осуждена на семь лет за взятки и служебный подлог.

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#Общество#Следственный комитет#Суд#Деньги#Лес#Красноуфимск#Взятка#Тюрьма#Лесничий#Евгения Сафина
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