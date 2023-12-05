Бывшая лесничий Красноуфимского района получила 7 лет за покровительство «по дружбе»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В ходе судебного процесса было установлено, как сообщает СУ СК России по Свердловской области, что в период с 2019 по 2021 годы, будучи участковым лесничим, подсудимая не осуществляла свои обязанности, согласно инструкциям в отношении двух лесопользователей. Один из них передавал подсудимой деньги взамен за покровительство, а другой пользовался ее благосклонностью, исходя из дружеских отношений.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, а также запретил ей занимать определенные должности в течение трех лет. Однако из-за несовершеннолетнего ребенка у подсудимой, суд отсрочил исполнение приговора до достижения им 14 лет.
Ранее сообщалось, что экс-пристав в Верхней Салде осуждена на семь лет за взятки и служебный подлог.