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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Число детей мигрантов выросло почти в два раза в школах Екатеринбурга

Число детей мигрантов в школах Екатеринбурга выросло почти вдвое

5 декабря 2023, 16:27
Фото: 1MI

Число детей мигрантов выросло почти в два раза в школах Екатеринбурга

Сейчас в школах Екатеринбурга обучается около 5,5 тысячи детей мигрантов. Это составляет примерно 2,7% от общего числа учащихся в уральской столице. Эти данные приводит горадминистрация Екатеринбурга.

Заместитель главы департамента образования администрации города Елена Кречетова отмечает, что в школах проводится специальная работа по языковой и культурной адаптации детей мигрантов.

Одним из составляющих этого процесса являются уроки под названием «Разговоры о важном», на которых детям рассказывают о значимости общекультурных ценностей России. Кроме того, детей знакомят с Конституцией России.

К концу 2021 года в школах Екатеринбурга обучалось более 3 тысяч ребенка из семей ближнего зарубежья, что составляло чуть больше 1% от общего числа учащихся. С тех пор число детей-мигрантов в школах Екатеринбурга возросло в 1,72 раза.

Ранее сообщалось, что таджики, узбеки и кыргызы стали чаще обучаться в школах Нижнего Тагила.

#Общество#Дети#Школа#Мигранты#Обучение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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