Число детей мигрантов в школах Екатеринбурга выросло почти вдвое

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Заместитель главы департамента образования администрации города Елена Кречетова отмечает, что в школах проводится специальная работа по языковой и культурной адаптации детей мигрантов.
Одним из составляющих этого процесса являются уроки под названием «Разговоры о важном», на которых детям рассказывают о значимости общекультурных ценностей России. Кроме того, детей знакомят с Конституцией России.
К концу 2021 года в школах Екатеринбурга обучалось более 3 тысяч ребенка из семей ближнего зарубежья, что составляло чуть больше 1% от общего числа учащихся. С тех пор число детей-мигрантов в школах Екатеринбурга возросло в 1,72 раза.
Ранее сообщалось, что таджики, узбеки и кыргызы стали чаще обучаться в школах Нижнего Тагила.