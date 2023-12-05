Число детей мигрантов в школах Екатеринбурга выросло почти вдвое

К концу 2021 года в школах Екатеринбурга обучалось более 3 тысяч ребенка из семей ближнего зарубежья, что составляло чуть больше 1% от общего числа учащихся. С тех пор число детей-мигрантов в школах Екатеринбурга возросло в 1,72 раза.