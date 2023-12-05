«Должна исполниться мечта каждого»: подарки получат дети в свердловских детдомах

В Свердловской области 2,5 тысячи детей в детдомах получат подарки к Новому году

В Свердловской области стартовала акция по сбору подарков к Новому году детям из детских домов и социальных учреждений. Глава региона Евгений Куйвашев во время прямой линии пообещал осуществить мечту каждого из них.