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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Свердловской области 2,5 тысячи детей в детдомах получат подарки к Новому году

«Должна исполниться мечта каждого»: подарки получат дети в свердловских детдомах

5 декабря 2023, 11:27

В Свердловской области 2,5 тысячи детей в детдомах получат подарки к Новому году

В Свердловской области стартовала акция по сбору подарков к Новому году детям из детских домов и социальных учреждений. Глава региона Евгений Куйвашев во время прямой линии пообещал осуществить мечту каждого из них.

Евгений Куйвашев считает, что в сложное время очень важно иметь маленькие простые радости. А самая искренняя радость — это детская.

Поэтому я решил, что должна исполниться мечта каждого ребенка из всех 70 детских домов региона и социальных учреждений. Сегодня в них находится более 2,5 тысячи детей, — сказал губернатор.

Он пояснил, что акция проводится совместно с «Областным телевидением» и попросил присоединиться к ней депутатов, бизнесменов, чиновников.

Уверен, что у нас живут добрые неравнодушные и сердечные люди. Я видел некоторые письма Деду Морозу. Дети просят самые простые подарки, например, билет в авквапарк или коньки. Нам необходимо объединиться и положить под елку то, что они хотели, — пояснил Евгений Куйвашев.

Напомним, в школах Нижнего Тагила собирают гостинцы, которые передадут военнослужащим на СВО. А в детских садах города просят мастерить для бойцов новогодние открытки.

Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
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