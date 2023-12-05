«Должна исполниться мечта каждого»: подарки получат дети в свердловских детдомах

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Евгений Куйвашев считает, что в сложное время очень важно иметь маленькие простые радости. А самая искренняя радость — это детская.
Поэтому я решил, что должна исполниться мечта каждого ребенка из всех 70 детских домов региона и социальных учреждений. Сегодня в них находится более 2,5 тысячи детей, — сказал губернатор.
Он пояснил, что акция проводится совместно с «Областным телевидением» и попросил присоединиться к ней депутатов, бизнесменов, чиновников.
Уверен, что у нас живут добрые неравнодушные и сердечные люди. Я видел некоторые письма Деду Морозу. Дети просят самые простые подарки, например, билет в авквапарк или коньки. Нам необходимо объединиться и положить под елку то, что они хотели, — пояснил Евгений Куйвашев.
Напомним, в школах Нижнего Тагила собирают гостинцы, которые передадут военнослужащим на СВО. А в детских садах города просят мастерить для бойцов новогодние открытки.