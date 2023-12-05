tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Конкурс новогодних поделок из вторсырья стартовал в Свердловской области

Дух праздника: в Свердловской области стартовал конкурс новогодних поделок

5 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI

Конкурс новогодних поделок из вторсырья стартовал в Свердловской области

Конкурс новогодних поделок из вторичного сырья стартовал в Свердловской области. Принять участие в тематических состязаниях могут все жители севера Свердловской области.

Уже третий год подряд в регионе проводится конкурс для тех, кому нравится делать новогодние украшения и композиции своими руками. Ранее к акции присоединялись председатель тагильского ТОСа, арт-терапевт, педагоги дополнительного образования и школьники.

Для участия необходимо создать изделие, наполненное духом новогодних праздников. Поделка должна быть изготовлена из различных материалов и вещей, бывших в употреблении — посуды, упаковки, текстиля, старых новогодних украшений. Все соревнующиеся будут разделены на следующие возрастные группы: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше. Главными критериями в определении победителей будут новаторство в использовании вторичных материалов, а также возможность применения изделия в новогоднем интерьере.

Работы, которые люди присылают на конкурс показывают, что для создания новогоднего настроения в доме не нужно каждый год приобретать новые украшения, наоборот, можно использовать все, что есть под рукой, например, разрисовать белой краской коллекцию стеклянных банок, склеить из бумаги праздничные маски и объемные открытки. Наша акция для тех, кто любит создавать красивые вещи собственными руками, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Направить заявку на участие можно через официальный паблик компании регионального оператора в социальной сети ВКонтакте. Для этого нужно заполнить специальную заявительную форму, вложить в нее фото новогоднего изделия и указать свои контактные данные. Все участники конкурса получат памятные сувениры. Для победителей предусмотрены призы: 5 подарочных сертификатов номиналом 5 тысяч рублей.

Конкурс проводится дистанционно, для жителей севера Свердловской области, количество работ от одного участника не ограничено. Заявки будут приниматься до 25 декабря. Уже 26 декабря региональный оператор подведет итоги и назовет имена победителей на своей официальной странице.

Новогодний марафон по переработке старых вещей стартует в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Общество#Дети#Свердловская область#Конкурс#Подарки#Интерьер#Рифей#Анастасия Имамахметова#Поделки
Подпишитесь
Самый низкий процент безработицы зафиксирован за всю историю Свердловской области
Сегодня, 07:33
«Это смешно!» Студентам НТГСПИ в Нижнем Тагиле сократили стипендии
1 декабря, 15:57
«Радуга жизни» ветерана
Вчера, 09:28
Формальдегид, стоки в реке и аномальная погода: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:32
Свердловские медики бьют тревогу из-за вспышки коклюша
Сегодня, 06:37
Бургеры, наггетсы, курица «Терияки»: какой фастфуд предпочитают жители Нижнего Тагила
Сегодня, 06:46