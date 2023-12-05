Дух праздника: в Свердловской области стартовал конкурс новогодних поделок

Для участия необходимо создать изделие, наполненное духом новогодних праздников. Поделка должна быть изготовлена из различных материалов и вещей, бывших в употреблении — посуды, упаковки, текстиля, старых новогодних украшений. Все соревнующиеся будут разделены на следующие возрастные группы: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше. Главными критериями в определении победителей будут новаторство в использовании вторичных материалов, а также возможность применения изделия в новогоднем интерьере.