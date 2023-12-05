Дух праздника: в Свердловской области стартовал конкурс новогодних поделок

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Уже третий год подряд в регионе проводится конкурс для тех, кому нравится делать новогодние украшения и композиции своими руками. Ранее к акции присоединялись председатель тагильского ТОСа, арт-терапевт, педагоги дополнительного образования и школьники.
Для участия необходимо создать изделие, наполненное духом новогодних праздников. Поделка должна быть изготовлена из различных материалов и вещей, бывших в употреблении — посуды, упаковки, текстиля, старых новогодних украшений. Все соревнующиеся будут разделены на следующие возрастные группы: от 3 до 6 лет (совместная работа детей и родителей), от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше. Главными критериями в определении победителей будут новаторство в использовании вторичных материалов, а также возможность применения изделия в новогоднем интерьере.
Работы, которые люди присылают на конкурс показывают, что для создания новогоднего настроения в доме не нужно каждый год приобретать новые украшения, наоборот, можно использовать все, что есть под рукой, например, разрисовать белой краской коллекцию стеклянных банок, склеить из бумаги праздничные маски и объемные открытки. Наша акция для тех, кто любит создавать красивые вещи собственными руками, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Направить заявку на участие можно через официальный паблик компании регионального оператора в социальной сети ВКонтакте. Для этого нужно заполнить специальную заявительную форму, вложить в нее фото новогоднего изделия и указать свои контактные данные. Все участники конкурса получат памятные сувениры. Для победителей предусмотрены призы: 5 подарочных сертификатов номиналом 5 тысяч рублей.
Конкурс проводится дистанционно, для жителей севера Свердловской области, количество работ от одного участника не ограничено. Заявки будут приниматься до 25 декабря. Уже 26 декабря региональный оператор подведет итоги и назовет имена победителей на своей официальной странице.