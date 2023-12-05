Двухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился метадоном

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Супружеская пара вместе с сыном приехала жить в Екатеринбург в октябре 2023 года. Семья временно остановилась у знакомых пенсионеров, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В день происшествия супруги ушли в магазин без ребенка. Когда они вернулись домой, заметили, что мальчик стал очень вялым. Женщина, решив, что у него температура, дала ему сироп. После этого у него посинели губы. Тогда ему вызвали скорую помощь.
Медики диагностировали отравление психотропным веществом. Мужчина признался, что они с супругой три недели употребляют метадон, который достают с помощью друзей и интернета. При этом родители отрицают, что ребенок мог попробовать данное вещество, так как они в дом его не приносили.
Напомним, в ноябре 2023 года в Каменске-Уральском скончалась 12-летняя девочка, находившаяся одна в квартире. Рядом с ней находились вейпы с жидкостями.