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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Мальчик в Екатеринбурге оказался в реанимации после отравления метадоном

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился метадоном

5 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI

Мальчик в Екатеринбурге оказался в реанимации после отравления метадоном

В Екатеринбурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как он отравился психотропным веществом.

Супружеская пара вместе с сыном приехала жить в Екатеринбург в октябре 2023 года. Семья временно остановилась у знакомых пенсионеров, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В день происшествия супруги ушли в магазин без ребенка. Когда они вернулись домой, заметили, что мальчик стал очень вялым. Женщина, решив, что у него температура, дала ему сироп. После этого у него посинели губы. Тогда ему вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали отравление психотропным веществом. Мужчина признался, что они с супругой три недели употребляют метадон, который достают с помощью друзей и интернета. При этом родители отрицают, что ребенок мог попробовать данное вещество, так как они в дом его не приносили.

Напомним, в ноябре 2023 года в Каменске-Уральском скончалась 12-летняя девочка, находившаяся одна в квартире. Рядом с ней находились вейпы с жидкостями.

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