Двухлетний ребенок в Екатеринбурге отравился метадоном

В день происшествия супруги ушли в магазин без ребенка. Когда они вернулись домой, заметили, что мальчик стал очень вялым. Женщина, решив, что у него температура, дала ему сироп. После этого у него посинели губы. Тогда ему вызвали скорую помощь.