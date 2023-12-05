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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались большие пробки

Екатеринбург встал в 10-балльных пробках

5 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI

Из-за снегопада в Екатеринбурге образовались большие пробки

5 декабря в Екатеринбурге на дорогах города из-за погодных условий образовались 10-балльные заторы из автомобилей. В городе идут обильные снегопады.

По данным сайта Яндекс.Карты, дорожная ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Кроме того, сообщается о нескольких ДТП, которые произошли на улицах города.

Сложнее всего ситуация обстоит в центре столицы Урала. Заторы образовались на улицах Московская, Ленина, Куйбышева, Малышева. Восемь аварий сервис зафиксировал у станции метро «Площадь 1905 года», и еще две на улице Малышева.

Напомним, с 6 по 10 декабря в Свердловской области ожидаются 40-градусные морозы. Кроме того, в регионе прогнозируются метели, гололедица и сильные снегопады.

Огромные пробки образовались на дорогах Екатеринбурга из-за снегопада
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