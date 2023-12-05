Екатеринбург встал в 10-балльных пробках

Сложнее всего ситуация обстоит в центре столицы Урала. Заторы образовались на улицах Московская, Ленина, Куйбышева, Малышева. Восемь аварий сервис зафиксировал у станции метро «Площадь 1905 года», и еще две на улице Малышева.