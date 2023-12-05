Екатеринбург встал в 10-балльных пробках

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По данным сайта Яндекс.Карты, дорожная ситуация с пробками оценивается в 10 баллов. Кроме того, сообщается о нескольких ДТП, которые произошли на улицах города.
Сложнее всего ситуация обстоит в центре столицы Урала. Заторы образовались на улицах Московская, Ленина, Куйбышева, Малышева. Восемь аварий сервис зафиксировал у станции метро «Площадь 1905 года», и еще две на улице Малышева.
Напомним, с 6 по 10 декабря в Свердловской области ожидаются 40-градусные морозы. Кроме того, в регионе прогнозируются метели, гололедица и сильные снегопады.