Екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Мероприятие стартует в 11:30 по местному времени от Свято-Троицкого собора и пройдет до часовни святой Екатерины. Известно, что митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений возглавит процессию. Главным предметом хода станет икона святой. В 9:00 до начала крестного хода в Свято-Троицком соборе состоится литургия.
Согласно пресс-службы Фонда святой Екатерины, Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем своей покровительницы, потому они хотят выказать дань уважения святой.
Сейчас в школах проходят конкурсы и мероприятия, посвященные истории города.
Ранее жители Екатеринбурга выходили на улицы города 4 ноября.