Екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода

Мероприятие стартует в 11:30 по местному времени от Свято-Троицкого собора и пройдет до часовни святой Екатерины. Известно, что митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений возглавит процессию. Главным предметом хода станет икона святой. В 9:00 до начала крестного хода в Свято-Троицком соборе состоится литургия.