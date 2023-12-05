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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь главной покровительницы города

Екатеринбуржцы выйдут на улицы города в честь крестного хода

5 декабря 2023, 11:13
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь главной покровительницы города

Крестный ход ко Дню покровительницы Екатеринбурга святой Екатерины пройдет 7 декабря.

Мероприятие стартует в 11:30 по местному времени от Свято-Троицкого собора и пройдет до часовни святой Екатерины. Известно, что митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений возглавит процессию. Главным предметом хода станет икона святой. В 9:00 до начала крестного хода в Свято-Троицком соборе состоится литургия.

Согласно пресс-службы Фонда святой Екатерины, Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем своей покровительницы, потому они хотят выказать дань уважения святой.
Сейчас в школах проходят конкурсы и мероприятия, посвященные истории города.

Ранее жители Екатеринбурга выходили на улицы города 4 ноября.

#Общество#Религия#Крестный ход#Улицы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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