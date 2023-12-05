Экс-свекровь рассказала о семье из Екатеринбурга, где ребенок отравился наркотиками

По словам женщины, ее сын (бывший муж Юлии) и сама Юлия несколько раз пытались избавиться от зависимости от наркотиков с помощью лечения, однако у них не вышло. Уже через 7 дней после начала лечения Юлия сбежала с другим мужчиной, который находился на лечении в той же клинике.