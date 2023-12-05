Экс-свекровь рассказала о семье из Екатеринбурга, где ребенок отравился наркотиками

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Она употребляет с 16 лет. Жила с моим сыном. Была с ним постоянно в наркотическом состоянии и вышла замуж за него, потому что была беременная, — рассказала бывшая свекровь изданию Е1.RU.
По словам женщины, ее сын (бывший муж Юлии) и сама Юлия несколько раз пытались избавиться от зависимости от наркотиков с помощью лечения, однако у них не вышло. Уже через 7 дней после начала лечения Юлия сбежала с другим мужчиной, который находился на лечении в той же клинике.
Более того, как отмечает бывшая свекровь, женщина была судима по статье, связанной с наркотиками, и провела в колонии шесть лет.
Напомним, что за жизнь 2-летнего мальчика боролись врачи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Предполагается, что ребенок употребил запрещенные препараты, когда взрослые ушли в магазин. Впоследствии они признались, что употребляют наркотические вещества, однако утверждали, что дома их не было.
Как отмечают юристы, родителям, помимо лишения прав, грозит административное наказание в размере 500 рублей.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском матери, бросившей детей, грозит лишение родительских прав.