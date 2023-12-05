Эксперт предупреждает о высоких процентных ставках по кредитным картам на Новый год

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По словам экономиста Марии Ермиловой интернет-изданию «Подмосковье сегодня», россияне должны быть осторожны и не покупать новогодние подарки на кредитные деньги. Многие люди считают, что такой способ позволит им отпраздновать Новый год более роскошно, но на самом деле это серьезная ошибка.
Некоторые кредитные карты предлагают оплату процентов только в случае, если долг не будет погашен в льготный период. Однако ставки по таким картам могут быть очень высокими, особенно при увеличении ключевой ставки в декабре. Поэтому, если нет уверенности, что долг будет погашен в течение льготного периода, эксперт советует не брать деньги с кредитной карты.
Экономист предупреждает о большом риске переплатить за новогодние покупки. Люди не всегда могут оценить свою способность выплатить долг, и это может привести к проблемам с оплатой расходов по карте в будущем.