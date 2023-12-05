Эксперт предупреждает о высоких процентных ставках по кредитным картам на Новый год

Некоторые кредитные карты предлагают оплату процентов только в случае, если долг не будет погашен в льготный период. Однако ставки по таким картам могут быть очень высокими, особенно при увеличении ключевой ставки в декабре. Поэтому, если нет уверенности, что долг будет погашен в течение льготного периода, эксперт советует не брать деньги с кредитной карты.