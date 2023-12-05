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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:35

В свердловском поселке Сосьва появится новая школа

Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо деревянной

5 декабря 2023, 11:20
Фото: Midjourney

В свердловском поселке Сосьва появится новая школа

На прямой линии с губернатором 5 декабря жители поселка Сосьва, где летом сгорели дома, поблагодарили Евгения Куйвашева за помощь в строительстве нового жилья и, пользуясь случаем, попросили вернуться к вопросу о строительстве новой школы.

Евгений Куйвашев пообещал заняться этим вопросом: он был в Сосьве по поводу строительства школы еще в 2021 году, но тогда из-за ошибок в проектной документации проект пришлось переделывать. В новом году деньги на строительство школы уже заложены, заверил глава региона.

Школу построим. Там действительно школа деревянная. Ей больше ста лет. Она содержится очень аккуратно, я благодарен коллективу, директору школы, лично с ней знаком. Школа содержится очень чисто, аккуратно, но, безусловно, требуется строительство новой школы. Мы в 2021 году планировали строительство, но там были ошибки в проектно-сметной документации, пришлось ее переделывать. Я новому главе поставил задачу, чтобы он контролировал этот вопрос. И в следующем году уже будут конкурсные процедуры, — рассказал Евгений Куйвашев во время прямой линии.
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#Общество#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Строительство#Школа#Губернатор#Евгений Куйвашев#Сосьва#Юлия Степанова
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