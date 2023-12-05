Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо деревянной

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Евгений Куйвашев пообещал заняться этим вопросом: он был в Сосьве по поводу строительства школы еще в 2021 году, но тогда из-за ошибок в проектной документации проект пришлось переделывать. В новом году деньги на строительство школы уже заложены, заверил глава региона.
Школу построим. Там действительно школа деревянная. Ей больше ста лет. Она содержится очень аккуратно, я благодарен коллективу, директору школы, лично с ней знаком. Школа содержится очень чисто, аккуратно, но, безусловно, требуется строительство новой школы. Мы в 2021 году планировали строительство, но там были ошибки в проектно-сметной документации, пришлось ее переделывать. Я новому главе поставил задачу, чтобы он контролировал этот вопрос. И в следующем году уже будут конкурсные процедуры, — рассказал Евгений Куйвашев во время прямой линии.