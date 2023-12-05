Евгений Куйвашев пообещал построить в Сосьве новую школу вместо деревянной

Евгений Куйвашев пообещал заняться этим вопросом: он был в Сосьве по поводу строительства школы еще в 2021 году, но тогда из-за ошибок в проектной документации проект пришлось переделывать. В новом году деньги на строительство школы уже заложены, заверил глава региона.